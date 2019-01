2018 va tancar amb una xifra negra: es van diagnosticar 270.636 nous casos de càncer a Espanya, un 8 per cent més que fa 7 anys. Segons les dades publicades aquest divendres per l'Observatori de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, que reflecteix dades d'incidència des de 2012, aquestes xifres podrien anar a més en el futur. Es calcula que el 2020 se superaran els 279.640 casos, mentre que el 2030 els casos arribaran als 327.810, i una dècada després, en el 2040, els casos s'aproximaran als 370.913.





Però, quins són els càncers més freqüents per sexe? I on mor més gent a Espanya per càncer?





DIFERÈNCIES ENTRE HOMES I DONES





En ambdós sexes, el càncer més freqüent a Espanya l'any passat va ser el colorectal (14% del total), seguit de pròstata (12%), de pulmó (10%) i mama (12%). No obstant això, l'informe de l'Observatori mostra que la incidència de càncer difereix segons el sexe. Així, en els homes és més freqüent que en les dones. S'estimen taxes de 555 i 464 casos nous per cada 100.000 homes i dones, respectivament. A més, es pot observar que la taxa de nous casos segueix un patró diferent en homes i dones.





Aquestes diferències són més importants a partir dels 50 anys, on l'increment en homes és molt superior. En les dones, el càncer de mama va ser el més freqüent (29%), seguit del de còlon i recte (13%), pulmó (6%), cos d'úter (6%) i ovari (4%); mentre, en els homes, el càncer de pròstata va ser el més freqüent (20%), seguit del de pulmó (13%), còlon i recte (15%), bufeta urinària (9%) i estómac (4%).









CASTELLA I LLEÓ I ARAGÓ, ZONES NEGRES PEL CÀNCER





Per comunitats autònomes, l'informe estima que la CCAA que tenen un major nombre de nous casos és Andalusia amb 44.521 casos nous diagnòstics en 2018, el segueix Catalunya (42.919), Madrid (35.459), València (28.626), Galícia (18.905), Castella i Lleó (17.421), el País Basc (14.163), Castella-la Manxa (11.785), Canàries (11.019), Aragó (8.346), Astúries (7.397), Múrcia (7.331), Extremadura (6.615), Balears (5.670) , Navarra (3.822), Cantàbria (3.713), la Rioja (1.966) i les ciutats autònomes de Ceuta (354) i Melilla (331).





MORTS





En termes generals el 53 per cent dels afectats segueix viu cinc anys després del diagnòstic i poden considerar-se, per tant, llargs supervivents. Malgrat això, les dades, en aquest cas de 2018 reflecteixen un total de 110.753 morts per càncer (67.315 homes i 43.438 en dones).





En 7 anys, des de 2012, les morts han augmentat un 3,6 per cent. Així, l'informe quantifica que el 2020 moriran 117.660 persones per aquesta causa, mentre que 10 anys després moriran a Espanya 140.963 persones, mentre que per a 2040 se superaran els 168.063 morts. Això suposa que en poc més de 20 anys la mortalitat augmentarà un 51,7 per cent.





Novament, tenint en compte les dades de l'any passat, la mortalitat varia en funció dels tumors com demostra que el de pulmó, el tercer amb més casos, és no obstant això el que més morts provoca, un total de 22.481, seguit del colorectal ( 15.656), pàncrees (6.962), mama (6.665), pròstata (6.061), fetge (5.270), estómac (5.234), bufeta (4.707), leucèmia (3.492) i cervell (3.189).