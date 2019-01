CatComú rebutja "blanquejar" els pressupostos d'un "Govern a la deriva"

El portaveu de CatComú, Joan Mena, ha avisat aquest dilluns que els comuns "no blanquearan els Pressupostos d'un Govern a la deriva" i mantenen la suspensió de la negociació dels comptes catalans.





En una roda de premsa, Mena ha anunciat que no es reuniran aquesta setmana amb el Govern, tal com havia anunciat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i que no hi haurà cap partit fins que els presentin una proposta sobre com pretenen aconseguir els ingressos necessaris per blindar els serveis públics i revertir les retallades.





"No blanquejarem a un Govern que diu una cosa a la ciutadania i acaba fent una altra", ha incidit Mena, que assegura que els seus 10 propostes socials són de mínims i que coincideixen amb les reivindicacions que han realitzat diversos sectors socials.





El portaveu dels comuns recorda que ells han plantejat tres propostes per aconseguir ingressos: la persecució del frau, un canvi de model fiscal apostant per un més progressiu i l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, que inclouen més ingressos per a Catalunya.





Assegura que, en les negociacions, el Govern els ha tancat aquestes tres portes i, com no els han plantejat una font d'ingressos alternativa, creuen que els estan fent una proposta "fictícia" que no podran complir.









"JxCat i ERC Estan més preocupats per les seves lluites internes que per donar solucions a la vida de la gent. Ens dóna la sensació que proposen uns pressupostos ficticis. Ens hem trobat a un Govern en descomposició, més preocupat per les seves lluites que per solucionar els problemes", ha tancat.