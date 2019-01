Pressupostos 2019: els Comuns suspenen les negociacions amb el Govern

Els comuns suspenen les negociacions que mantenien amb el Govern per avalar els pressupostos de la Generalitat 2019, després d'unes reunions en què (asseguren) l'Executiu no els hadado les xifres globals.





Fonts dels comuns han argumentat que han constatat durant setmanes que les xifres sectorials (per cada conselleria) estan molt lluny del que seria desitjable: "Per aquest motiu donem per suspeses les negociacions".





Reiteren la seva voluntat d'acord però veuen "molt difícil" arribar a uns mínims, en vista de la informació que els dóna el Govern sobre el seu projecte i el seu marge de negociació.









"No s'han mogut des de la primera reunió que vam tenir al novembre", i relaten que en les reunions sectorials els han explicat el contingut genèric per cada conselleria ia més no se'ls plantegen mesures substancials per acostar posicions.





Govern i comuns han fet sis reunions sectorials, en les quals sempre hi havia la secretària de Presidència, Meritxell Masó (JxCat), i el secretari d'Economia, Albert Castellanos (ERC), a més de membres del departament en qüestió.





SANITAT

La primera sectorial va ser el 9 de gener (de Salut, amb la secretària del departament Laura Pelay) i l'Executiu va plantejar contractar 200 metges per a la sanitat pública que havien pactat amb el sector perquè avortessin la vaga de cinc dies de novembre (van acordar 250 i ja s'han contractat més de 30).





"Però no hi ha cap proposta per estendre-la a la sanitat concertada" (que tornarà a la vaga al febrer), segons els comuns, que recorden que s'està molt lluny d'assolir els 850 professionals sanitaris més que exigeixen els comuns.





"L'excusa per no acceptar els 850 professionals nous és que no es troba a tants professionals. Els diem que incloguin la partida i que després ja veurem si es troben o no", han argumentat.





A la segona reunió, el 11 de gener, van ser el secretari d'Interior, Brauli Duart, i el de Polítiques Digitals i Administració Pública, Xavier Gatius.





"En el tema de funcionaris és cert que estem a prop, però ens van insinuar que el retorn de la paga doble no està 100% garantida a final d'any", i han afegit que el Govern planteja que aquesta paga doble no computi en la regla de despesa (al·leguen que no és una despesa recurrent sinó el retorn d'un deute), però per aconseguir necessita un acord amb l'Estat, que els comuns veuen difícil si el Govern no dóna suport als PGE.





També estan molt lluny en Universitats: els comuns rebutgen moure de la reducció de taxes d'un 30% (com va aprovar una moció del Parlament), mentre el Govern aposta per reduir el dèficit estructural, equiparar el preu de graus i màster, introduir les beques salari i baixar progressivament el 30% de taxes en tres anys: així es va reflectir en la reunió del 14 de gener, amb el secretari d'Universitats, Francesc Xavier Grau.





HABITATGE

A la sectorial de Territori del 17 de gener, que incloïa habitatge, van ser el secretari de Territori, Ferran Falcó, i el director adjunt de l'Agència de l'Habitatge, Jaume Fornt: els comuns van exigir dotar la partida per ampliar el parc d'habitatge en 450 milions, però el Govern "no va més enllà de 40".





Els comuns demanaven que almenys es dotés per acabar amb les llistes d'espera de les taules d'emergència a la qual va gent que no té on viure: el Govern va plantejar "com a màxim reduir aquestes llistes a la meitat".





"FEELING"

"Hi ha hagut millor 'feeling' a les reunions de les sectorials que depenen de JxCat que les d'ERC", segons les mateixes fonts, sorpreses per això.





Posen com a exemple que, en transport públic, el Govern comptava amb els 26 milions que s'extreuen de la congelació tarifària, però que Falcó va admetre que amb els 41 milions que preveuen els PGE es podria abordar la inversió necessària en vehicles i infraestructures.





"LA PITJOR REUNIÓ"

La reunió on els comuns es van veure més lluny del Govern va ser la d'Afers Socials, dilluns passat amb el secretari d'Afers Socials, Josep Ginesta (ERC): "Deien que a la Renda Garantida de Ciutadania només arribaven als 295 milions. Demanem arribar a 500 i ells responien que no cal. Parlen de que s'està augmentant en 55 milions, però no sabem si es refereixen a l'executat ".





I els comuns van demanar crear 3.500 places per a residències de gent gran, mentre que el Govern els va dir que no preveien cap, asseguren.





Sobre la inversió en menors migrats no acompanyats (Mena), la inversió augmenta "uns 30 milions, però és un canvi de partida, és a dir, el treuen dels fons de contingència que passen als pressupostos ordinaris".





EDUCACIÓ

El Govern vol recuperar la coresponsabilitat en finançar les places de guarderia, que es va traspassar als ajuntaments i consells comarcals en el mandat d'Irene Rigau, i contempla destinar almenys 20 milions, amb la voluntat d'anar augmentat la seva participació.





Segons els comuns, que es van reunir sobre Educació divendres a la amb la secretària d'Educació, Núria Cuenca, aquesta proposta es redueix per al Govern a 425 euros per plaça, quan ells demanen 1.300; i "tampoc van fer propostes concretes de beques menjador a Secundària".





Aquesta reunió també va abordar suprimir la Direcció de Centres Privats i Concertats, que els representants del Govern van rebutjar, però per els comuns és "una qüestió de model".





COMPTES TENSIONATS

En suma, amb les mesures fiscals que els plantegen i sense saber si el Govern donarà suport als PGE, els comuns auguren que a finals d'any els comptes catalans estaran "molt tensionades" i el Govern haurà de decidir si paga a les farmàcies, les partides destinades als Mena o les extres als funcionaris.





Veuen una proposta de "ciència ficció" i demanen al Govern realisme perquè no volen donar suport uns comptes que després no puguin complir-se i que, a la tardor, provoquin protestes d'empleats públics i sectors socials, fent-los a ells responsables d'haver aprovat els comptes.