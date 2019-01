CaixaBank se suma als Principis de Banca responsable de les Nacions Unides

CaixaBank s'ha sumat als Principis de Banca Responsable, llançats per la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI, per les sigles en anglès) el passat 26 de novembre a París, i que aglutina 38 grans entitats financeres del món.





En un comunicat aquest dilluns, l'entitat bancària ha assenyalat que aquests principis tenen com a objectiu alinear l'actuació del sector financer amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i els Acords de París sobre canvi climàtic.





Caixabank ha sostingut que les entitats financeres "juguen un paper essencial en el compliment d'aquests objectius globals", per la seva funció com a proveïdors de finançament a nivell mundial.





Aquesta iniciativa referma el propòsit de les entitats financeres de contribuir a solucionar els reptes socials i ambientals més urgents i construir un món més sostenible i socialment inclusiu.





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat que aposten "per un model de banca socialment responsable que posi a les persones en el centre i contribueixi a un major benestar per a tots", i ha afegit que aquest compromís s'alinea amb els Principis de Banca Responsable de l'ONU.