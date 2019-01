La fiscal general s'oposa a la presència d'observadors internacionals en el judici del procés

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha assegurat aquest dilluns que espera que la retransmissió en directe del judici del procés al Tribunal Suprem freni els intents de desinformació, incloent aquí els que "pretenen elevar el to de la supervisió internacional" .









"És evident que en un judici amb tant d'interès mediàtic hi haurà molta informació i desinformació també. L'únic que puc dir és que des de la Fiscalia intentarem explicar i ser el més diàfans possible perquè s'entenguin els posicionaments que, en cada moment, es facin", ha comentat Segarra després de ser preguntada per aquesta qüestió en l'esmorzar informatiu organitzat a Madrid pel Executive Fòrum Espanya.





En ser qüestionada pels anomenats observadors internacionals que sol·liciten les defenses i plataformes afins als independentistes, la fiscal general de l'Estat ha recordat que la Justícia espanyola és "plenament respectuosa amb les garanties de tots i alhora ofereix retransmissió en directe" del judici a el Suprem.





"Dubto que es pugui oferir més transparència", ha afegit, subratllant que, tot i això, "qualsevol pot pretendre elevar el to d'aquesta supervisió internacional". "Però aquí està, televisat i en directe, no podem oferir res més", ha emfatitzat.





Segarra ha presentat aquest dilluns l'esmorzar de la secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella Gómez, qui també ha estat preguntada pel trasllat dels presos del procés per a l'inici del judici a Madrid. "Estem al que ens digui el Suprem", ha comentat la número dos del Ministeri de l'Interior, que encara està pendent de la data exacta de l'inici del judici per procedir a un trasllat directe que, ha indicat, es durà a terme "amb la màxima dignitat".