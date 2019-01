JxCAT i ERC s'enreden pels pressupostos catalans

L'aprovació dels comptes catalans es complica per moments i, després de la negativa dels comuns a seguir amb les negociacions, aquest dilluns s'han sumat retrets entre JxCAT i ERC.









El portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha demanat "responsabilitat" a ERC i a CatECP de cara a l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat.





En roda de premsa, Batet ha expressat "preocupació i estupefacció per que hi hagi grups com els comuns que no prioritzin les polítiques socials que hi ha als Pressupostos", i ha ofert a JxCat per intentar reconduir les negociacions.





"Malgrat que no es va produir la investidura del president Puigdemont i a moltes pressions per molts àmbits, es va apostar per fer un Govern efectiu, i un Govern efectiu necessita uns pressupostos efectius", ha assegurat.





Batet ha contraposat la negociació pressupostària -que lidera el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès (ERC) - amb la feina dels departaments que encapçala JxCat: "Cal aplicar la política de JxCat que a cada problema una solució".





I ha posat com a exemple els acords de la Conselleria de Territori amb el sector del taxi, la de Polítiques Digitals amb els funcionaris i la d'Interior amb els bombers i els Mossos d'Esquadra.

"Davant la no investidura del president Puigdemont, corresponen uns pressupostos efectius, que vol dir que es puguin desenvolupar", ha insistit el portaveu.





RESPOSTA D'ERC





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha criticat "les esperpèntiques declaracions" de Batet i li ha recordat que JxCAT i ERC governen Catalunya en coalició: "De vegades sembla que obliden que formen part del Govern".





En roda de premsa després de la reunió de la direcció del partit, Vilalta ha recordat que la responsabilitat sobre els comptes ha de ser compartida.









Sobre la decisió dels comuns de suspendre les negociacions pressupostàries amb el Govern, ha qüestionat que el grup de Jéssica Albiach hagi tingut "bona fe negociadora", però tot s'ha mostrat confiada que es podrà arribar a un acord.