El Reus, expulsat de la competició durant tres anys

El jutge de Disciplina Social de Laliga no ho ha dubtat i ha decicit expulsar temporalment al Reus Deportiu de la competició. En total, l'equip no podrà jugar en competició oficial durant tres anys ia més haurà de pagar una multa de 250.000 euros per incomplir els pagaments dels salaris als seus futbolistes





"En el matí d'avui el jutge de Disciplina Social de Laliga ha emès Resolució en l'expedient disciplinari 4 / 2018-19 incoat contra el Reus en què acorda l'expulsió temporal de 3 anys del Club de la competició professional i li fixa una multa econòmica accessòria de 250.000 euros ", assenyala el comunicat.









Aquest jutge considera que ha quedat "indubtablement acreditat" l'incompliment del Reus del pagament de les mensualitats als seus jugadors, sis dels quals han hagut d'abandonar el club català tot i la recent compra de les accions per una empresa nord-americana perquè és una operació que "no té produir cap efecte".





Al jutge tampoc li ha importat la compravenda del club per part d'un empresari nord-americà ja que "el sanejament (presumpte o real, total o parcial, creïble o no) d'una entitat després d'haver realitzat el fet infractor i haver-se beneficiat d'ell no pot tenir efectes enervadores de la sanció ".





No obstant això, el Reus, que ha vist suspesos les dues primeres jornades de la segona volta del campionat, disposa un termini de 15 dies per presentar un recurs contra aquesta sentència davant el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), tot i que és vàlid des de la data de la notificació.