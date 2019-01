La superfície visada a Catalunya es va situar en 2018 en 4.503.486 metres quadrats, fet que suposa un creixement del 15,27% respecte a l'any anterior, si bé, malgrat aquest augment, és un 44% inferior a l'activitat registrada el 1993.





A més, aquest repunt respon, principalment, als 69 projectes de gran envergadura --de més de 10.000 metres quadrats-- que es van visar el 2018, representant al 63% de l'augment total, segons dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que ha indicat que l'obra nova va créixer un 26%.





La superfície visada relacionada amb projectes de rehabilitació baixa per primera vegada des de 2013, i representa un 27% del total, de manera que el Col·legi ha apuntat a la "urgència" d'impulsar la renovació urbana i la rehabilitació amb l'objectiu de resoldre necessitats en seguretat, accessibilitat, salut, benestar de les persones i transició energètica.





En aquest sentit, ha afirmat que mentre els ciutadans europeus gasten una mitjana de 1.400 euros anuals en rehabilitació, aquesta xifra es redueix aquí fins a situar en els 700 euros.





BARCELONA





A la província de Barcelona la pujada global es va situar en un 15% gràcies a l'augment dels projectes de més de 10.000 metres quadrats, que creixen un 38%, i als d'entre 3.000 i 10.000, que pugen un 22%.





No obstant això, l'edificació a la ciutat de Barcelona baixa per segon any consecutiu, un 20% el 2018 a causa de la caiguda d'un 54% dels projectes de més de 10.000 metres quadrats.





Girona és la demarcació amb un creixement més pronunciat (+49%) gràcies als projectes de gran envergadura, a Tarragona es va registrar un augment del 26% i Lleida va experimentar un repunt del 24% en la superfície visada.





En 2018, es van projectar un total de 14.515 habitatges nous a Catalunya, fet que suposa un creixement del 29% respecte a 2017.