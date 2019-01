Borràs i Guirao s'enreden pels diners de Cultura: "Tu tens més que jo"

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha coincidit aquest dilluns a Lleida amb el ministre del ram, José Guirao, i li ha demanat més pressupost i el titular de la cartera de Cultura li ha contestat: "Tu tens més que jo".





En l'acte oficial d'inici d'obres de la rehabilitació de l'edifici de l'antiga Audiència de Lleida per acollir el futur Museu d'Art de Lleida --el actual Museu d'Art Jaume Morera--, Borràs ha demanat més diners per "construir un discurs nacional i per reivindicar la sobirania patrimonial".





Al que Guirao ha replicat: "Jo sempre li dic el mateix, tens més que jo, és la cosa dels de Cultura, proporcionalment és així, l'única consellera, és que cal saber en què es gasta". Borràs ha dit que per poder construir aquest discurs falta poder tenir peces als museus catalans i que ara que el mercat de l'art passa per bons moments "les arques de la Generalitat estan en moments crítics".





El ministre ha indicat que han establert un diàleg institucional "respectuós per part del Govern d'Espanya" i del qual s'espera que dels seus fruits per millorar el desenvolupament cultural.





Guirao ha visitat la Seu Vella al costat de la consellera i també han assistit l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín; la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, i el representant de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas.





GUIRAO DEFENSA ELS SEUS PRESSUPOSTOS





El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, ha afirmat que el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) preveu ampliar les ajudes al cinema "en català, en gallec i en basc" i que la seva aprovació depèn dels partits catalans, ha manifestat als mitjans aquest dilluns en una visita a la Seu Vella de Lleida





Guirao ha respost així a la reclamació que va fer la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, a la gala dels XI Premis Gaudí, quan va preguntar pel fons per a llengües cooficials que va desaparèixer el 2012.





"Hem incrementat el fons per a la cinematografia en 20 milions, el que possibilitarà que l'antic 'fondillo' sigui un fons i donar suport al cinema en català en gallec i en euskera, però això depèn que s'aproven els pressupostos" ha dit Guirao.