El davanter internacional espanyol Álvaro Morata jugarà a l'Atlètic de Madrid com a cedit fins al juny del 2020, gràcies a l'acord aconseguit entre el Chelsea FC, el seu club d'origen, i l'equip madrileny, que de nou apuntala la seva línia d'atac al mercat hivernal de fitxatges.

MÉS INFORMACIÓ El president del Atlético pot quedar impune gràcies a la llei de Català





"El nostre club ha aconseguit un acord amb el Chelsea per a la cessió pel que queda de temporada i una campanya més del davanter internacional, de 26 anys d'edat. El futbolista ja ha signat el seu nou contracte després de superar amb èxit el reconeixement mèdic del passat diumenge", ha indicat l'Atlètic en un comunicat.





L'internacional espanyol, que serà presentat aquest dimarts a les 13.00 hores al Wanda Metropolitano, ha dit sentir "molta alegria" després de confirmar-se la seva arribada al club. "Estic molt content i molt orgullós d'estar aquí. No veig l'hora de poder entrenar, estar amb els companys i de jugar", ha apuntat en les seves primeres paraules després d'iniciar la seva segona etapa com a 'colchonero'





El davanter va ingressar en categoria aleví a l'Atlètic i després del seu pas per infantils també va despuntar en l'equip cadet, amb el qual es va proclamar campió i on va compartir vestuari amb Jorge Resurección 'Koke', el seu nou company d'equip. Posteriorment va passar pel planter del Getafe i del Reial Madrid, on va arribar al primer equip i va jugar durant dues temporades, amb un pas intermedi per la Juventus.





Amb l'equip 'bianconero' va disputar la final perduda de la Lliga de Campions del 2015 contra el FC Barcelona, en què va marcar el gol del campió italià. Les seves bones actuacions el van fer tornar a l'equip madridista, amb el qual, després d'haver jugat la del 2014, va disputar la seva tercera final consecutiva de Champions, precisament davant la Juve (4-1), però la falta d'oportunitats i el seu desig d'anar al Mundial de Rússia el van portar a fitxar pel Chelsea per prop de 80 milions d'euros.









Morata ha marcat 24 gols, un d'ells al Wanda Metropolitano en la Champions, en els 72 partits que ha disputat amb l'equip anglès, en el qual va anar de més a menys, en un any i mig entre totes les competicions.





Abans de la seva etapa en els 'blues', va conquistar amb el Reial Madrid dues Lligues, dos Champions, una Supercopa d'Europa, una Supercopa d'Espanya i un Mundial de Clubs. A més, ha estat 27 vegades internacional amb Espanya i ha marcat 13 gols amb l'equip nacional.





Ara, Morata serà el nou escuder del francès Antoine Griezmann, que va començar la temporada al costat de Diego Costa. Però després de diverses lesions de l'hispano-brasiler, ni Gelson Martins ni Nikola Kalinic han mostrat l'instint golejador que s'esperava d'ells.





Només Ángel Correa ha respost, en esforç, a l'exigència que suposa acompanyar el '7'. I és que Griezmann porta 10 gols en LaLiga Santander, quatre en la Lliga de Campions i dos en la Copa del Rei; ell ha mantingut als 'colchoneros' en la batalla pel lideratge de LaLiga i els ha facilitat el bitllet cap als vuitens de Champions, encara que amb l'eliminació de la Copa entre mig.





En la màxima competició europea, Morata es retrobarà amb un dels seus antics clubs, la Juve. Abans, el seu debut podria produir-se diumenge que ve al Benito Villamarín (20.45 hores), on l'Atlètic visitarà el Reial Betis en la jornada 22 de LaLiga Santander.