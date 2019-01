El jutge que instrueix el 'cas Cursach', el magistrat Miguel Florit, va acordar el rastreig dels telèfons de periodistes sense tenir identificats possibles autors de la presumpta revelació de secrets, en una peça oberta per investigar l'origen de les notícies periodístiques que es publicaven sobre la macrocausa. Entre els rastrejats es troben periodistes de l'agència EFE a Balears, així com de 'Diario de Mallorca' i Europa Press.





Així ho indicava en un acte en el qual va acordar requerir a diverses companyies telefòniques els llistats de trucades, geolocalitzacions i altres dades associades als telèfons de tres periodistes i dues redaccions de mitjans de comunicació.





Segons consta en el sumari de la peça separada, la primera sol·licitud per part de la Policia per accedir a les dades telefòniques dels redactors de 'Diario de Mallorca' i Europa Press, així com del telèfon de l'agència, va tenir lloc el 12 de setembre de 2018. l'ordre es va dictar l'endemà, després que la Fiscalia avalés la mesura -considerant-la "no invasiva" i "proporcionada"-.





La interlocutòria en què el jutge va donar llum verda a la diligència inclou dos punts en l'apartat de raonaments jurídics, en els quals Florit al·ludeix a la llei de protecció de dades i conclou que "cal accedir a les dades sol·licitades per la policia".





No obstant això, el 17 d'octubre de 2018 el jutge va dictar un altre acte per fer nous requeriments a les teleoperadores, aquest cop sumant a una redactora de l'Agència EFE i el telèfon de la seva seu, a instàncies de dos oficis policials, un d'ells amb data del mateix dia.





Aquest nou acte és idèntic a l'anterior amb la novetat que Florit va incloure un paràgraf addicional en la fonamentació jurídica, on assenyala que en aquest cas "encara no està identificat l'autor o autors de la filtració efectuada i precisament es persegueix amb aquestes mesures esbrinar la seva identitat".





Va ser més tard, el 26 d'octubre, quan la Policia va sol·licitar la llista de trucades d'un dels agents que més tard va ser detingut; i el 27 de novembre va demanar més trucades dels periodistes i la intervenció i escolta dels telèfons dels investigats i una persona pròxima a un d'ells.