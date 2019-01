La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat davant el jutge de vigilància penitenciària l'incompliment de les edats reglamentàries al Centre Penitenciari de Joves de la Roca del Vallès.





Segons informa el sindicat, el reglament penitenciari estableix que els centres de joves només podran tenir interns de 18 a 21 anys i excepcionalment fins als 25 anys tenint en compte la màxima protecció dels joves donat que és una població molt vulnerable.





Però els funcionaris denuncien que l'excepció ha passat a ser una norma. Des del tancament de la Model, molts interns de fins a 25 anys s'han traslladat forçosament a un centre com el de la Roca, classificat de "segona categoria" per les característiques de la seva població interna.





Els serveis jurídics de CSIF han portat aquesta vulneració de l'edat dels joves davant el jutge de vigilància penitenciària perquè vetlli per la protecció dels interns més joves, ja que la conflictivitat s'ha disparat en un centre que tradicionalment era poc problemàtic i ha passat a ser una de les presons catalanes on els funcionaris pateixen més agressions.





INCIDENTS A DIARI





El sindicat ha posat en coneixement, per exemple, que en només quatre dies --del dissabte 19 a dijous 24 de gener--, es van produir al centre tres baralles multitudinàries, dos al mòdul 4 i una altra al carrer major de la presó, sembrant el "caos" al centre.





En total, fins a onze interns van acabar en aïllament pels diferents episodis. De fet, el sindicat explica que haurien d'haver internat més persones, però que per falta de places no va ser possible fer-ho.





Davant d'aquesta situació, l'organització sindical apunta la directora del centre: "gestiona el centre com si fos un casal d'estiu de nens petits", afegint que "aquesta permissivitat provoca la pèrdua d'autoritat dels funcionaris i alteracions de règim molt greus, posant en risc la integritat de tots els funcionaris i professionals que presten servei a la presó així com la dels interns".