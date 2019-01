CSIF denuncia que la Generalitat deixa sense cobrar als treballadors discapacitats de Puig de les Basses

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que els treballadors amb discapacitat física que treballen a la presó de Puig de les Basses ho fan en unes condicions precàries i no cobren des de fa un mes.





Disset persones amb discapacitat física treballen a Puig de les Basses en serveis de neteja i aquest Nadal no han cobrat. Encara que volen seguir treballant perquè no se'ls pugui sancionar, es queixen que no disposen del material de neteja per exercir les seves funcions.





Aquest personal està contractat per la Fundació Privada Altem, que és l'entitat de referència per a la Generalitat de Catalunya en l'atenció de persones amb discapacitat a la comarca de l'Alt Empordà.





Des del Centre Especial de Treball de la Fundació ofereixen serveis de neteja per a empreses, particulars, comunitats de veïns, escoles, instituts, centres comercials, ajuntaments i, també, per a la Generalitat de Catalunya. Per tant, és l'administració pública la responsable que els treballadors cobrin el seu sou en última instància.





Les brigades de neteja estan formades per oficials de neteja (personal amb discapacitat física) conjuntament amb treballadors amb discapacitat intel·lectual. Mentre que els treballadors amb discapacitat intel·lectual sí que han cobrat, els que pateixen alguna limitació física encara esperen la seva nòmina pròxima als 735 euros.





CSIF-Girona declara que "aquesta situació és lamentable", i afegeixen que "mentre els nostres dirigents estan a la butaca, tan còmodes, aquests discapacitats han hagut de passar un Nadal precàries i aquesta situació perdura actualment". El sindicat exigeix a la Generalitat la revisió d'aquest cas i que es pagui immediatament als seus treballadors.