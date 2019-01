L'empresa de David Madí, investigada per frau

La Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) de la Policia Nacional va realitzar la setmana passada diversos escorcolls i detencions a Aigües de Sagunt, pocs dies després que el polític independentista David Madí s'integrés com a president executiu a Aigües de Catalunya, que formen part del mateix grup.









Madí va acceptar l'oferta del president d'Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, per posar-se al capdavant de la filial Aigües de Catalunya i iniciar un pla d'expansió de la companyia a Catalunya, on té una baixa presència i on preveu augmentar quota en el negoci del subministrament públic i la depuració de l'aigua.





Per ordre del jutjat número 4 de Sagunt (València) la setmana passada es van realitzar diverses entrades en relació amb un presumpte frau de 24 milions d'euros en la companyia de subministrament i distribució d'aigua a Sagunt.





La UDEF va detenir diverses persones, tres d'elles a la ciutat de València i la resta a Sagunt i Bétera (València), Torrefarrera (Lleida) i Archena (Múrcia) en una operació contra irregularitats en la gestió de l'aigua a la localitat valenciana de Sagunt.





Es dóna la circumstància que el 2009, l'ajuntament de Sagunt, amb Alfredo Castelló del Partit Popular com a alcalde, va aprovar la constitució d'una societat mixta per a la gestió de l'aigua.





Aquesta firma estava formada pel consistori en un 51 per cent i per Aguas de Valencia SA, de l'empresari Eugenio Calabuig, en un 49 per cent.





IRREGULARITATS





Segons l'acord, l'empresa mixta Aigües de Sagunt SA tenia com a objectiu generar uns beneficis de 24 milions d'euros, però un informe del Tribunal de Comptes va detectar que es desconeixia a on havia anat a parar aquesta quantitat.





En la mateixa línia, el Tribunal de Comptes va indicar que Aigües de Sagunt SA havia realitzat un préstec de 12,5 milions d'euros al seu soci privat. Davant tals irregularitats, es va informar la Fiscalia, que va obrir una investigació i un procediment judicial que en l'actualitat està al jutjat número 4 de Sagunt.





L'anomenada operació Flotador es va iniciar a l'agost de 2015 per delictes de suborn i prevaricació a partir d'una denúncia interposada per la Fiscalia de València després de les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes.





El 2016 ja es van produir detencions i escorcolls a les oficines centrals d'Aiguas de Valencia SA amb motiu d'aquest presumpte frau, i la setmana passada hi va haver set arrestats més, entre ells regidors i exregidors de l'Ajuntament de Sagunt.





La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Sagunt va acordar la llibertat provisional dels set detinguts, en el marc d'una peça separada de l'operació Flotador sobre possibles irregularitats en el concurs per a la gestió municipal de l'aigua.





EN LLIBERTAT





La jutgessa no va adoptar mesures cautelars contra els arrestats, que estan investigats en una causa oberta per delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental, d'acord amb el criteri de la Fiscalia, en no apreciar risc de fuga, ja que tenen domicili conegut i compten amb arrelament familiar.





Entre els detinguts per la UDEF figuren, entre altres, un regidor, una exregidora i el que va ser interventor de la corporació.





En la causa principal estan sent investigades 12 persones físiques, regidors i exregidors de Sagunt, i sis persones jurídiques, pel presumpte fraccionament de contractes a favor de diferents empreses.





En una altra de les peces separades ja ha estat encausat i està pendent de judici l'excap del Departament del Servei de la Inspecció Tècnica d'Activitats de l'Ajuntament de Sagunt, que segons el TSJCV havia estat alcalde abans i va ocupar amb posterioritat el càrrec de regidor.





Al costat d'ell ho estan també quatre tècnics d'aquest àrea per l'ús irregular d'una partida econòmica destinada a la renovació d'uniformes oficials.