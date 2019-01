El pas pel quiròfan de Carolina Marín li complica la seva assistència al Mundial

Males notícies per Carolina Marín. La campiona mundial de bàdminton ha estat operada aquest dimarts del trencament del lligament creuat anterior del genoll dret que va patir diumenge passat mentre competia a Jakarta contra l'índia Saina Nehwal pel títol del Masters d'Indonèsia.





El seu entranador, Fernando Rivas, ha admès que ara mateix és una cosa precipitat parlar de quan podrà reincorporar-Marín a la seva agenda esportiva. "Mai se sap (...). Em estranyaria que estiguéssim a punt per preparar el Mundial, i quan dic llestos em refereixo a sans, al cent per cent per anar a guanyar", ha explicat l'entrenador.





Malgrat que la intervenció ha estat un èxit, l'esportista ha de reposar perquè durant el postoperatori no es produeixin noves lesions en al zona operada.





En la jugada del 9-2, Carolina Marín es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret. Va intentar continuar en el xoc, però va deixar el partit amb una puntuació favorable de 10 a 4. "Tòquio 2020 per suposat que no està perdut, segueix sent l'objectiu, i el Mundial ja veurem", ha sentenciat l'entrenador.