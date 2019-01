Les oficines de Correos s'obren al negoci bancari

Correus negocia amb "diversos bancs" perquè la xarxa de gairebé 2.400 oficines postals que té repartides per tot el país prestin determinats serveis bancaris, especialment a les zones, com les rurals, més afectades pel tancament de les sucursals bancàries, segons ha informat el seu president, Juan Manuel Serrano.





L'operadora pública emmarca la iniciativa en la seva estratègia d'ampliar encara més els serveis no postals que presten les seves oficines amb la finalitat de treure el màxim profit al seu potencial de negoci i la seva capillaritat.





"Mentre la banca està retirant la seva capacitat, les seves oficines, a Correus passa justament el contrari i vol mirar d'ampliar els serveis que ofereix als ciutadans", ha assegurat el president de la societat.





Segons ha detallat, "diversos bancs" s'han posat ja en contacte amb Correus, que actualment "parla" amb aquestes entitats sobre la signatura eventual d'acords comercials perquè les seves oficines prestin determinats serveis bancaris, com pot ser la gestió d'efectes o de signatures, i de comptes corrents.





D'aquesta manera, Correus tornaria a actuar com un banc després que el 2017 conclogués l'acord que en aquest sentit va mantenir amb Deutsche Bank durant uns 16 anys.





En aquest cas, segons el seu president, la companyia no contempla acords d'exclusivitat amb una única entitat, sinó que està oberta a prestar serveis per a determinades entitats financeres al mateix temps.





Amb aquesta iniciativa, les oficines postals de Correus solucionarien la situació que s'està començant a donar a petites poblacions, en les quals els seus habitants es queden sense oficines bancàries davant l'actual estratègia de la banca d'ajustar la seva xarxa de sucursals.





Actualment, Correus compta ja amb un servei denominat 'Correus Cash', que només permet ingressar o enviar diners, que presta en aliança i per als clients d'Evo Bank, Triodos Bank i Banc Mediolanum.





En fonts de l'operador postal van indicar que es negocia la incorporació d'altres entitats, "alguna d'elles d'àmbit nacional".





'FINESTRETA' DE LES ADMINISTRACIONS





No obstant això, l'estratègia de Correus per "aprofitar tot el potencial comercial i de servei públic" de les seves, exactament, 2.396 oficines, també contempla convertir-les en 'finestreta' de totes les administracions públiques perquè els ciutadans puguin fer-hi diferents tràmits, des de renovar llicències de caça fins a gestions amb Hisenda.





Es tracta d'abundar en l'experiència recollida amb el seu recent acord amb la Direcció General de Trànsit (DGT) pel qual les oficines de Correus es van encarregar de distribuir els distintius mediambientals dels vehicles.





Tots aquests serveis se sumarien als que Correus ja presta en les seves oficines, a més dels postals i de paqueteria, com són entrades per a espectacles, venda de productes com targetes de prepagament de telefonia o llibres, pagaments de rebuts o cupons de l'ONCE.





SALT A l'EXTERIOR





En parallel, Correus segueix mirant de potenciar el seu negoci de paqueteria per créixer aprofitant l'auge que presenta el comerç electrònic, malgrat que ja gestiona el 49% dels enviaments de paquet que generen les compres 'online'.





Per a assolir-ho, vol sortir a l'exterior i posicionar-se en el Sud-est asiàtic, la zona que, segons les seves dades, és origen de la majoria dels enviaments de paquets del món.





Així mateix, la companyia del grup SEPI també està reforçant la seva capacitat logística en un dels principals punts, l'aeroport de Barajas.





La companyia ha unificat en una sola nau, les installacions fins ara repartides en dues, la qual a més està dotada amb maquinària de gestió d'enviaments a més velocitat.