El Comitè Assessor de Vacunes (CAV) de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha sol·licitat que s'ampliï al calendari la vacunació enfront dels meningococs i rotavirus, així com el papil·lomavirus per als homes.





Hi ha dos grups de vacunes: les sistemàtiques finançades, entre les que hauria d'estar la antimeningocòccica tetravalent i les sistemàtiques no finançades, incloent en aquest últim a les vacunes contra el rotavirus i la del meningococ B en lactants i la de la tos ferina en adolescents, així com la del virus del papil·loma humà (VPH) en nois.





"Els pediatres insistim en la necessitat de reforçar els programes de vacunació infantil per evitar la reaparició de malalties immunoprevenibles i apostem per millorar les estratègies d'informació i divulgació encaminades a persuadir els pares que rebutgen la vacunació", ha dit el coordinador del Comitè Assessor de Vacunes de l'AEP, David Moreno.





Per la seva banda, el membre del CAV-AEP, Francisco Álvarez, ha comentat que l'objectiu de l'actualització que es realitza anualment en el calendari és promoure el compliment dels programes de vacunació oficials de les comunitats autònomes i proposar, als professionals sanitaris que atenen infants i adolescents, opcions per actualitzar possibles vacunacions demorades, per raons mèdicament justificades o no, i ampliar la protecció individual mitjançant les vacunes no incloses en els calendari oficials.





I és que, en els últims anys s'ha produït un augment de la incidència de malaltia meningocòccica invasora (EMI) per meningococ W que s'ha estès al Regne Unit i a altres països d'Europa. Això ha portat a la inclusió de la vacuna 'MenACWY' en els calendaris de diversos països, com el Regne Unit, Àustria, Grècia, Holanda, Itàlia i Suïssa, així com països americans, entre els quals es troben els Estats Units, Canadà, Xile i Argentina. Així mateix, en altres zones d'Europa, especialment als països nòrdics, es va començar a registrar des de 2007 un augment de casos d'EMI per serogrup I.





A Espanya va començar a detectar-se, en 2015, un augment progressiu d'EMI per serogrups W i Y. En el període 2016-2017, el nombre total de casos pel serogrup W va ser de 23 i 17 per Y. No obstant això, les últimes dades (2017-2018) mostren que s'ha duplicat el nombre: 48 casos d'EMI per W i 37 per Y. per aquest motiu, des de l'1 de gener d'aquest any, Castella i Lleó ha introduït aquesta vacuna 'MenACWY' als 12 mesos i als 12 anys d'edat en el calendari infantil finançat.





En aquest sentit, la recomanació del CAV-AEP és mantenir la vacuna contra el meningococ C als 4 mesos d'edat, fins que s'admeti a la fitxa tècnica una sola dosi de 'MenACWY' a aquesta edat. D'aquesta manera, s'opta per la vacunació més completa que hi ha a Europa davant de la malaltia meningocòccica.





Aquest any el principal canvi afecta la immunització amb la vacuna conjugada enfront dels meningococs A, C, W i Y ( 'MenACWY'), que passa a estar recomanada als 12 mesos i 12-14 anys d'edat, en substitució de la vacuna conjugada monovalent contra el meningococ C, es recomana un rescat progressiu fins als 19 anys d'edat. Les raons d'aquesta modificació estan basades en els canvis epidemiològics observats pel que fa a la major incidència de la infecció meningocòccica pels serogrups W i Y. Les dues vacunes 'MenACWY' estan disponibles a Espanya des de 2017 i autoritzades per a la seva adquisició, prèvia prescripció mèdica , a les farmàcies.





NOVETATS DAVANT DEL VIRUS DE L'PAPILOMA HUMÀ





Se segueix recomanant la vacunació sistemàtica universal contra el VPH, tant en noies com en nois, preferentment als 12 anys, per prevenir les malalties relacionades amb aquest virus. S'aconsella administrar dues dosis als 11-12 anys.





Actualment, ja es vacuna als homes en el calendari sistemàtic en 27 països i, segons recull el document de revisió de 2019, el càncer de cap i coll és en l'actualitat una patologia a l'alça, probablement a causa dels canvis en els costums sexuals de les últimes dècades. Així, des de l'any 2015 ja és la patologia oncològica més freqüent relacionada amb el VPH en països com els Estats Units.





A Espanya, la incidència en homes adults joves se situa al voltant del 35 per cent, no observant diferències entre homes menors i majors de 35 anys. En aquesta línia, des del CAV-AEP han identificat 10 raons per les quals els adolescents homes haurien immunitzar davant d'aquest virus entre les que es troba l'impacte potencial en la prevenció de les berrugues genitals i el càncer associat a VPH en aquesta població, la millora que suposaria per a la immunitat de grup en la dona i l'ajuda a l'eradicació global de la infecció per VPH.





Finalment, i encara que els calendaris oficials de les comunitats autònomes són bastant homogenis, l'AEP ha advocat per avançar en la unificació completa en les edats d'administració de les diferents vacunes. Les famílies amb freqüència traslladen la seva residència d'una comunitat a una altra i sorgeixen, amb això, oportunitats per a la pèrdua de vacunacions.





Alhora, des del CAV s'ha proposat avançar també en el disseny i desenvolupament de noves estructures d'estudi i decisió de recomanacions vacunals, en què, a més del lideratge del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), se sumin les aportacions directes de les societats científiques i les famílies.





Que el SNS contempli fórmules de cofinançament (copagament, com amb altres fàrmacs) de les vacunes no incloses en els calendaris; avançar en els registres vacunals homogenis i oberts, amb vigilància especial de les cobertures vacunals a diferents edats i amb àmbit geogràfic local i general; abordar les causes de la reticència vacunal; crear plataformes d'informació global adaptades a les necessitats de les diferents capes de la població i aprofitant les tecnologies de la comunicació; i analitzar i treballar la necessitat d'instaurar un sistema de compensació dels rars, encara que possibles, danys ocasionats per les vacunes, són altres de les recomanacions aportades pels pediatres.