El Parlament britànic ha aprovat aquest dimarts una esmena que la primera ministra, Theresa May, pretén usar com a argument per convèncer la Unió Europea que reobri les negociacions per aconseguir un nou acord sobre el Brexit, cosa a la qual el bloc comunitari s'ha negat reiteradament.





Es tracta de l'esmena elaborada pel diputat conservador Graham Brady, per la qual els membres de la Cambra dels Comuns es comprometen a donar suport l'acord del Brexit proposat per May sota la condició que es trobi una solució alternativa al 'backstop'.





El 'backstop' és el mecanisme d'emergència que dissenya l'actual acord sobre el Brexit per impedir una 'frontera dura' entre Irlanda del Nord, província britànica, i Irlanda, Estat membre, una vegada consumada la ruptura entre Londres i Brussel·les.





El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha trigat escassos minuts a respondre: "L'acord de retirada és i segueix sent el millor i únic mitjà per assegurar una sortida ordenada del Regne Unit de la UE. El backstop (la salvaguarda irlandesa) és part de l'acord de retirada i l'acord de retirada no està obert a renegociació".