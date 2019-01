El Parlament britànic vota el pla B del Brexit el 29 de gener

La Cambra dels Comuns britànica debatrà i votarà el pla B per a la sortida de la Unió Europea el proper 29 de gener, exactament dos mesos abans que venci el termini perquè Regne Unit abandoni el bloc comunitari amb o sense un acord pel mig .





Després del rebuig dels diputats dimarts al Tractat de Retirada pactat pel Govern de Theresa May, l'Executiu exposarà dilluns una via alternativa amb la qual espera solucionar l'actual punt mort, si bé per ara no s'ha concretat res.





La líder dels conservadors a la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, ha confirmat que després del discurs de la 'premier' el 21 de gener, "hi haurà tot un dia de debats sobre la moció el 29 de gener". Serà llavors quan els legisladors es pronunciaran formalment sobre el pla B.