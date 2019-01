El Parlament britànic tomba la proposta de May

Es veia venir que el Parlament britànic anava a tombar l'acord del Brexit acordat amb la UE. La sorpresa ha estat l'alt percentatge en contra que ha tingut el resultat final de la votació. És un pal brutal per la primera ministra Theresa May, que durant setmanes havia estat lluitant dins del seu país no només contra l'oposició sinó contra parlamentaris del seu propi partit i, fora, contra els dirigents de la UE per aconseguir alguns avantatges més que possesin calma al tsunami que li venia a sobre, i les conseqüències s'han vist aquest dimarts a Westminster.









Els resultats de l'aclaparadora majoria en contra de la proposta de May s'han posat en safata el líder laborista, Jeremy Corbyn, la presentació d'una moció de confiança, encara que no la guanyarà i, per tant, no es produirà avançament electoral. No obstant això, May es troba en una situació molt complicada i no pot assegurar els temps que li marquen des de Brussel·les, el 29 de març, per a la sortida de la UE.





Aquesta situació obre tot un seguit d'incògnites que agreuja encara més la situació tenint en compte el poc temps que li queda.





El govern disposa de tan sols tres dies per presentar un pla b que pel que sembla ja tenen preparat i que donarà a conèixer en breu, però el marge de canviar coses i renegociar amb els dirigents de Comissió Europea és impossible. Així ho ha manifestat Juncker, que ja ha dit per activa i per passiva que no hi haurà més concessions, l'acord està tancat. Si alguna cosa ha tingut la UE és paciència en tot aquest llarg procés del Brexit. Ha hagut d'esperar uns nou mesos a que el Regne Unit activés l'article 50 per a l'inici de les negociacions. Però en realitat les negociacions van estar parades perquè May va convocar eleccions, amb molt mals resultats, per cert. Davant la incertesa que s'havia generat, les negociacions van estar alentides per a desesperació de tots els membres que formen la UE.





Amb tan poc temps i, a més, desanimada i exhausta, la primera ministra té poc marge de maniobra, llevat que tingui guardat un as a la màniga, cosa poc probable, per seduir els diputats díscols i tornin a canviar els seus vots per que al març es pugui completar la sortida "tranquil·la" de la UE.





Preocupació i alarmisme a Europa, i al Regne Unit intranquil·litat per a la ciutadania davant el panorama que té davant. Caldrà esperar, no queda gaire temps per saber el final d'una història surrealista. Els propers dies seran crucials per conèixer les propostes a un conflicte que té mala solució.