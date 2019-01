Estudien implantar un carril per a motos a la C-58

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha apuntat a la carretera C-58 com una "candidata important" per portar a terme una prova pilot que consistiria en construir un carril segregat per a motocicletes.





Segons han informat fonts de Trànsit, l'autopista del Vallès és una "de les candidates més importants" per acollir aquest projecte que persegueix descongestionar la via i dotar de més seguretat als motoristes.





Trànsit ha assegurat que la mesura està "encara en fase d'estudi" i hi ha altres opcions on dur-la a terme, encara que no han detallat un calendari d'implantació.





Actualment la C-58 està en obres d'ampliació en el tram entre Terrassa i Badia del Vallès -en un ramal de 4,5 quilòmetres- per millorar la fluïdesa de la circulació de vehicles, tant per sortir i incorporar-se a l'autopista com d'enllaç , a Badia, amb l'AP-7/B-30.









La Conselleria de Territori i Sostenibilitat va licitar les intervencions per valor de 17 milions d'euros al maig de 2018 i s'espera que estiguin acabades aquest estiu després de 15 mesos d'obres.