Ozzy Osbourne s'ha vist obligat a posposar per malaltia tot el tram europeu de la seva gira de comiat 'No More Tours 2' --amb Judes Priest com convidats-- per ordre dels seus doctors.

Aquest anunci arriba unes hores després que el rocker britànic de 70 anys posposés les primeres quatre dates de la gira, que havia de començar aquest dimecres 30 de gener a Dublín, a causa de la grip.





Després de veure els seus metges de nou, Ozzy ha estat diagnosticat amb una greu infecció respiratòria que podria convertir-se en pneumònia per les exigències dels concerts i la vida a la carretera en l'hivern europeu.





Aquells que tinguin entrades comprades poden guardar fins que es reprogramin les noves dates, tot i que també poden demanar la devolució dels diners en el punt de venda.





Les dates posposades es reubicaran a finals d'any, segons s'indica en el comunicat a la web oficial d'Ozzy, en què a més s'avança que el rocker tornarà a la carretera el 9 de març a Austràlia.





"Estic completament devastat per haver de posposar el tram europeu de la meva gira. Sembla que des d'octubre tot el que toco s'ha convertit en una merda. Primer, la infecció d'estafilococs en el meu polze i ara la grip i la bronquitis", apunta Ozzy Osbourne en un comunicat.





I afegeix: "Vull disculpar-me amb tots els meus fans que han estat tan lleials al llarg dels anys, la meva banda, la meva tripulació ja Judes Priest per deixar a tots. No obstant això, prometo que faré la gira amb Judes Priest. Està sent reprogramat tot en aquest moment per començar al setembre. De nou, em disculpo amb tothom. Déu us beneeixi. Els vull a tots. Ozzy".