La Delegació del Govern del Pla Nacional sobre Drogues, al costat de les direccions generals de Salut Pública, Cartera de Serveis i de l'Institut de la Joventut d'Espanya (Injuve), estan elaborant una estratègia per evitar que els joves s'iniciïn a l'hàbit tabàquic.

MÉS INFORMACIÓ Més del 40% dels joves neguen que el tabac sigui una droga





Així ho ha anunciat la delegada del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Azucena Martí, durant la presentació de la partida destinada al seu departament en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) a la Comissió de Sanitat, Consum i Benestar social del Congrés dels Diputats.





L'elaboració d'aquesta mesura està "molt avançada", igual que l'esborrany de la futura llei de l'alcohol en menors, el qual, actualment, tal com ha informat Martí, està en el procés de revisió per analitzar la legislació actual que hi ha a nivell autonòmic i europeu. "No hem deixat en cap moment l'esborrany de la llei d'alcohol en menors, però abans de presentar-lo volem que sigui el millor possible", ha argumentat.





Una altra de les àrees en què la delegada del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues ha informat que el seu departament està treballant és a les cases d'apostes, si bé ha recordat que són competència de les comunitats autònomes, però que estan estudiant les diferents normatives per saber quines són les més eficaces. El mateix passa, prossegueix, amb la publicitat del joc 'on line'.





Pel que fa a la partida pressupostària destinada al Pla Nacional sobre Drogues, Martí ha reconegut que no se sap quina serà la quantia exacta ja que encara no se sap quant vindrà del Fons de Béns Decomissats. No obstant, ha assegurat que, igual que en anys anteriors, la quantitat que s'obtingui del mateix augmentarà el pressupost destinat al Pla Nacional sobre Drogues en un 200 per cent.





El pressupost, segons ha explicat, anirà destinat al finançament d'activitats del tercer sector, a programes i projectes de les comunitats autònomes, a les despeses dels treballs de l'Observatori Espanyol de Drogues, a les corporacions locals, a la cooperació internacional, a projectes d'investigació i a iniciatives de control de l'oferta.





"És important tenir recursos però, també, veure com es rendibilitzen aquests recursos i aquest precisament és l'objectiu de la delegació. A més, és important introduir objectius d'avaluació, eficàcia i eficiència en els programes que estem pagant amb els recursos públics i aquest és un altre dels objectius que ens hem marcat", ha tancat.