La primera ministra britànica, Theresa May, té previst reunir-se aquesta tarda amb el líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, després que el Parlament aprovés aquest dimarts una esmena per la qual els diputats es comprometen a defensar l'acord del Brexit sota la condició que es trobi una solució alternativa per a la frontera irlandesa.





May ja va dir després de la votació que pretendre fer servir l'esmena per convèncer la Unió Europea que reobri les negociacions per aconseguir un nou acord sobre el Brexit, cosa que la resta de socis van rebutjar un altre cop aquest dimarts.





Segons ha assenyalat aquest dimecres el ministre britànic pel Brexit, Stephen Barclay, el Govern està explorant opcions alternatives al 'backstop', el mecanisme d'emergència que dissenya l'actual acord sobre el Brexit per impedir una 'frontera dura' entre Irlanda del Nord, província britànica, i Irlanda, estat membre, una vegada consumada la ruptura entre Londres i Brussel·les.





"La dinàmica ha canviat i dona un clar mandat a la primera ministra per tornar a Brussel·les", ha declarat Barclay a la BBC.





Preguntat repetidament per les fórmules que podrien reemplaçar el 'backstop' en el Tractat de Retirada, el ministre ha assenyalat: "Hi ha diverses opcions, hi ha qüestions en termes de tenir límits temporals, qüestions en termes de clàusules de sortida, qüestions en termes de tecnologia i aquesta serà la naturalesa de la negociació amb la UE durant els propers dies".





Segons una font consultada per l'agència Reuters, Corbyn traslladarà a May que l'opció d'"un Brexit sense acord" ha de retirar-se de la taula i que la primera ministra hauria de seguir el "pla alternatiu" del seu partit per abandonar la UE.