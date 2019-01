Líders territorials de Podemos demanen a Iglesias rebaixar la tensió amb Errejón

El Consell Ciutadà Estatal (CCE) de Podemos ha finalitzat després de cinc hores de "debat constructiu" amb la idea que han de ser els responsables i militants polítics de la Comunitat de Madrid que decideixin com i amb qui confluir de cara a les eleccions autonòmiques de maig 1 vegada es conformi una candidatura autonòmica pròpia.









Segons fonts de la direcció de Podemos, hi ha hagut "acord unànime" en què sigui l'Equip Tècnic de Madrid el que gestioni i coordini la candidatura autonòmica i "després tracti de sumar a altres actors, entre ells a EQUO, col·lectius i persones de la societat civil, i al nou partit d'Íñigo Errejón".





Per a aquestes fonts, el debat en el si del consell ha estat "tranquil, extens i sincer" i s'ha arribat a diverses conclusions com ara que Podemos és la "eina imprescindible del canvi polític", que el moviment "secret" d'Errejón "ha estat un error i ha fet molt de mal", i que ara, un cop s'ha anat de Podemos" toca passar pantalla i posar-se d'acord amb el seu partit".





Aquest ha estat també el sentir de diversos dels participants en el que és el màxim òrgan de direcció de Podemos en ser preguntats sobre com afrontarà la formació estatge la decisió de l'excandidat a la presidència de la Comunitat de Madrid per Podemos, Íñigo Errejón, de presentar-se amb la plataforma Més Madrid.





En aquest sentit, la portaveu adjunta d'Unidos Podemos al Congrés, Ione Belarra, ha assenyalat al final del consell que el debat "molt honest" i hi ha hagut gairebé unanimitat en que els "companys de Madrid", que segons apunta estan en una "situació complicada", siguin els que puguin resoldre "construint una candidatura pròpia".





"Estàvem majoritàriament d'acord que hem de buscar una candidatura que reflecteixi la màxima unitat possible i en què han de ser els companys de Madrid, amb tot el suport estatal, perquè estan en situació complicada, els que puguin resoldre aquesta situació construint una candidatura pròpia", ha subratllat Belarra.





Després del consell, un altre dels que han atès els mitjans a la sortida ha estat el diputat i membre de la direcció de Podemos Rafa Mayoral, que ha subratllat que seguiran treballant per una candidatura unitària a Madrid. En aquest sentit ha assegurat que hi haurà "un procés de confluència participatiu on hi hagi molta gent".