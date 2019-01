Podemos reuneix el Consell Ciutadà Estatal el 30 de gener

Podemos ha decidit avançar la reunió del Consell Ciutadà Estatal -el màxim òrgan de direcció del partit- prevista per al dissabte 2 de febrer al dimecres 30 de gener per la crisi que travessa.





L'Executiva de Podemos convocar divendres passat la reunió amb caràcter extraordinari per analitzar la major crisi per la qual travessa la formació estatge des del seu naixement, després de la decisió d'Íñigo Errejón de presentar-se a les autonòmiques per la candidatura Más Madrid i no per Unidos Podemos.





La cúpula del partit liderat per Pablo Iglesias va prendre aquesta decisió després de l'anunci del qual era secretari general de Podemos a la Comunitat de Madrid Ramón Espinar de deixar els seus càrrecs al partit i els seus escó a l'Assemblea de Madrid i el Senat, per discrepàncies amb la direcció per afrontar la crisi a la Comunitat.





El mateix divendres es van reunir a Toledo 10 secretaris generals autonòmics per analitzar la situació en què ha quedat el partit després de la marxa d'Errejón, a quatre mesos de les eleccions autonòmiques i municipals, i per defensar una solució negociada a Madrid i unitat, per no perjudicar tot el partit.









La que és la major crisi interna que ha patit Podem, generada arran del desafiament del qual va ser cofundador i número dos del partit fins la seva derrota a la segona Assemblea de Vistalegre II, s'està produint amb Iglesias apartat de la primera línia, gaudint de el seu permís de paternitat.