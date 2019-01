EL FC Barcelona aixafa el Sevilla i es classifica per a les semifinals de la Copa del Rei

El FC Barcelona ha guanyat aquest dimecres 30 de gener al Sevilla FC (6-1) al Camp Nou per remuntar amb escreix el 2-0 advers de l'anada al Sánchez-Pizjuán i regalar-, a més d'una exhibició amb pocs minuts de cert suspens, el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei la corona defensa, davant d'un rival amb molt poca efectivitat.





Amb el '11' de gala va rebre el Barça al seu oponent i amb una gran versió va ser llaurant una golejada que va acabar amb 'set, partit i remuntada'. No va faltar a la cita amb el gol davant l'equip sevillà Leo Mes si, tancant un voluminós marcador que fins al minut 89 era un perillós 4-1.





Aquest marcador deixava el Sevilla a un gol de donar-li la volta a la remuntada adversa. Però el Barça, que va abaixar els braços uns minuts, va posar la manera piconadora per aconseguir dos gols més que van liquidar qualsevol miracle sevillista. Va començar tot amb un penal sobre el '10' i aquest va posar el 6-1 final, després de la crida que va fer a l'afició perquè ajudessin a remuntar.





FOTO: @fcbarcelona





Els blaugranes van igualar l'eliminatòria en tot just 32 minuts, sota polèmica altra vegada des del VAR, amb aquest penal anotat per Philippe Coutinho i un gol d'Ivan Rakitic, ficant la puntera a una passada entre línia i diagonal d'Arthur Melo. Amb moltes més ocasions que el Sevilla i un domini aclaparador, el Barça va poder augmentar més la diferència però es va arribar al descans amb 'taules' al global.





Però en una sortida en tromba de segon temps, el Barça va aconseguir posar un clar 4-0 al marcador. Primer Coutinho, signant de cap un doblet en el seu millor partit dels més recents, molt fluixos, i després Sergi Roberto, aprofitant una suau i precisa assistència de Messi en una jugada que va començar el de Reus, van posar molt 'blaugrana' una de les semifinals.





El Barça va donar el partit per sentenciat abans d'hora. Per mèrit d'un Sevilla cada vegada més ofensiu, fent-se més amb una pilota que poc havia tingut fins llavors, va començar a tenir oportunitats. No tan clares com la doble de la primera part, penal fallat inclòs, però en el seu primer xut a porta després de la represa Arana va signar un gol de bella factura.





Com si el seu xut un minut abans fos una simple pràctica, marxant practicat abans, Arana va tornar a provar-ho i amb encert. Cillessen va errar una passada a la sortida, l'acció va canviar de costat i va acabar amb el gardela del brasiler, imparable malgrat que la va tocar el porter culer.





A la primera part, amb 1-0 al marcador, l'holandès va salvar el Barça en dues ocasions seguides. Primer, evitant amb una gran mà el que hagués estat un golàs d'esperó d'André Silva, després d'una jugada en què Quincy Promes va deixar assegut a Jordi Alba. Després, aturant un penal a Ever Banega, comès per Piqué sobre Roque Mesa.





Més enllà del gol de l'honor visitant, això va ser el poc que va proposar l'equip de Pablo Machín. El tècnic, en la prèvia, va assegurar que no sortiria a ficar-se enrere, però el Barça els va obligar i poc va fer per canviar-lo. Va deixar fluir el partit, amb el 4-1 va veure prop el treure profit però, llavors sí amb el seu equip bolcat a dalt, els blaugranes els van matar.





Tot i la golejada, Soriano va evitar als seus sortir més sonrojados del Camp Nou. Va treure un gol a Leo Messi, assistit per Luis Suárez, i va sospirar quan algunes faltes directes de l'argentí es van anar fora per poc, com una vaselina de Sergi Roberto abans del 5-1 o un xut creuat de Luis Suárez.





Aquest partit va tenir de tot, va ser boig en el positiu, molt d'una Copa del Rei que de moment té en semifinals a València CF, Real Betis i FC Barcelona, i que espera a Reial Madrid o Girona FC. A l'Sevilla, que es veia llevant la corona als d'Ernesto Valverde, se li va fer llarg i pesat la trobada al Camp Nou i no podrà lluitar pel títol a casa del seu gran rival.