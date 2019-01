L'Espanyol s'acomiada de la Copa

El Reial Betis va remuntar (3-1) l'Espanyol a la tornada de quarts de final de la Copa del Rei, celebrada aquest dimecres al Benito Villamarín, estadi confirmat fa dos dies com a escenari d'una final per la que manté el seu camí l'amfitrió , tot i jugar amb foc durant una hora i treure el bitllet a la pròrroga.





El quadre de Quique Setién estarà en el sorteig de semifinals d'aquest divendres després d'un sofert passi. Leonardo Carrilho Baptistão va posar per davant als catalans a la mitja hora i el Betis no va reaccionar fins al tram final. Els canvis i entrada de Joaquín i Sergio Léon, l'empenta de la grada, i el desgast 'periquito' van mantenir en competició als bètics. El Celso va iniciar la reacció local (1-1), que no va poder evitar una pròrroga que va ser verdiblanca amb un més per l'expulsió de Marc Roca i els gols de Sergio León i Mandi.





La intensitat del partit d'anada, vibrant en ritme i ocasions, va donar pas a un capítol decisiu més mesurat. Pel pausat es va excedir un Betis lent i sense presència al camp contrari, propietari d'una possessió estèril. De fet el partit no tenia amo i, per les característiques de tots dos equips, això volia dir que l'Espanyol guanyava l'assalt als punts.









Després d'encaixar quatre gols davant el Reial Madrid, el quadre 'perico' va prioritzar no cometre errors, tancar bé les bandes amb Rosales i Javi López i tenir ben lligats als cervells bètics Canals i El Celso. A partir d'aquí van arribar les pilotes llargues, les arribades a l'àrea rival i una ocasió d'or de Baptistao, que va rematar al travesser a un metre de la línia de gol.





La pilota aturada donava els seus fruits en els visitants, amb aquest córner que va ficar en joc Borja Iglesias i que no va aprofitar el seu company. L'ex del Betis, entre d'altres, es va rescabalar fent el 0-1 a la mitja hora pentinant una falta de Víctor Sánchez. Als punts i en el marcador, l'Espanyol va confirmar la seva millor disposició, mentre el Betis prou feines va aconseguir acostar-se a la porteria rival.





Ni una ocasió digna d'esment va deixar l'equip de Setién, de nou el nouvingut Lainez, als seus 18 anys, l'únic vertical, obligació sens dubte per a un Betis exigit en almenys dos gols per avançar a semifinals. El despertar verd-no va arribar fins passada l'hora de trobada, coincidint amb el salt a la gespa de Joaquín i Sergio León, encara que abans la va tenir l'Espanyol.





REACCIÓ DE L'BETIS





Joel va haver de lluir-se en una rematada de cap de Borja Iglesias. Enmig del sofriment local, Setién va moure banqueta i Sergio va tenir la primera ocasió bètica, una rematada a l'embalum que es va trobar amb Roberto. Joaquín també va tenir la seva en un cop de cap i el Villamarín va posar la resta perquè el Betis acabés de achuchar el rival. Els de Rubi van aguantar el tipus fins al passadís de Lo Celso.





L'argentí havia exercici d'assistent però amb Joaquín sobre la gespa va poder fer d'estilet, amb 15 minuts per davant. El quadre català es va quedar sense oxigen per seguir en aquest tasca de tallar la creació local. Canals va entrar també més en joc i, sense gasolina, l'Espanyol es va convertir en espectador del que voldria oferir el destí, si és possible en la pròrroga.





Per no atacar en l'última possessió, l'equip perico es va embolicar en defensa i Roca va acabar expulsat. Així el temps extra va ser local, bolcat fins a trobar aviat els gols de la sentència. Sergio León es va cuinar el 2-1, reclamant el protagonisme que no té amb Setién, i Mandi va sentenciar. El Betis segueix viu a la Copa, de tornada a 'semis' des de 2005, que es decidirà a casa seva el 25 de maig, mentre l'Espanyol se centra ja en la seva delicada situació lliguera.