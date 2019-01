Esperanza García substitueix Albiol al Parlament

L'exlíder del PP català i candidat popular a l'Ajuntament de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha presentat la seva renúncia a l'escó de diputat al Parlament.





Albiol ja va advertir fa uns mesos després de deixar el lideratge del partit que tenia previst no completar la legislatura a la cambra i deixar l'escó per centrar-se en la campanya per a l'Alcaldia de Badalona, cosa que ara s'ha fet efectiu.





La renúncia a l'acta de diputat d'Albiol suposa que aquesta recaigui en Esperanza García, número 4 per la província de Barcelona en les llistes dels populars a les eleccions del 21 de desembre de 2017, qui ja ha confirmat la seva voluntat d'assumir l'escó.