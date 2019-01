CaixaBank multiplica per vuit les operacions de pagament mòbil el 2018

CaixaBank ha multiplicat per vuit les operacions de pagament mòbil a 2018, fins als 30 milions d'adquisicions realitzades, i ha facturat 885 milions en compres per aquesta via durant el passat exercici, ha indicat l'entitat financera aquest dijous en un comunicat.









Ha detallat que compta amb prop de 750.000 clients que tenen vinculades les seves targetes a un telèfon mòbil per realitzar compres i que el parc total de targetes de CaixaBank 'enrolades' ha superat el milió, fet que suposa un augment del 110% respecte l'any anterior.





"Aquestes dades confirmen l'enlairament del mòbil com a mitjà de pagament habitual per als clients de CaixaBank", ha sostingut el banc que presideix Jordi Gual.





Ha ressaltat que les operacions realitzades amb targetes de CaixaBank en comerç físics s'han situat en els 1.387.000 d'euros el 2018, un 14,2% més que el 2017, i que els pagaments mòbils han suposat un 4% del total.





L'entitat ha conclòs que aquestes xifres la col·loquen com a líder del sector del pagament mòbil a Espanya, amb una estimació de la quota de mercat del 40,8%, d'acord amb les operacions realitzades al desembre de 2018.