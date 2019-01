Es dispara la preocupació per la violència masclista

El primer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) de 2019, corresponent al mes de gener, reflecteix un fort increment de 4,6 punts, de la preocupació per la violència contra les dones, així com que continua creixent la que genera la classe política en general, que segueix com a segon problema nacional.









En concret, en l'enquesta, que s'ha donat a conèixer aquest dijous, les mencions a la violència contra les dones apareixen en el 7% dels qüestionaris, polvoritzant el rècord que havia collit just un any abans, quan va arribar al 4,6%.









L'atur ha estat gairebé ininterrompudament des de la dècada dels 80 al capdavant dels problemes dels espanyols en els baròmetres del CIS. En l'últim estudi del centre, corresponent al mes de gener de 2019, l'atur era una de les tres primeres preocupacions per al 56,8% dels espanyols.