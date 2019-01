El PP diu que li fa "riure" el CIS de Tezanos que el deixa en quarta posició

El Partit Popular ha admès que li fa "riure" el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) elaborat per José Félix Tezanos, qui, al seu parer, és "tan malament cuiner que ha passat de xef a ajudant de cuina". Al seu entendre, aquesta enquesta s'ha convertit en "un acudit".









D'aquesta manera, la formació de Pablo Casado ha restat tota credibilitat a l'últim CIS, que relega el PP a quarta posició. En concret, el PSOE se situa al capdavant amb el 29,9% de suport i una pujada d'un punt, i col·loca en segon lloc a 12 punts a Ciutadans, que amb un 17,7% supera el PP. En tercer lloc es col·loca Podemos, que marca un 15,4%, i després el Partit Popular, que cau gairebé cinc punts fins al 14,9%.





Després de conèixer les dades, el PP ha publicat un missatge al seu compte de Twitter: "Acaba de sortir el CIS. Tezanos és tan malament cuiner que passa de xef a ajudant de cuina. És que t'has de riure ...", ha assenyalat, amb una foto dels líders dels partits nacionals i el suport que el baròmetre de gener els atorga a cadascun.





En semblants termes s'ha expressat el secretari general del PP, Teodoro García Egea, en no donar crèdit a aquestes dades del sondeig. "Que si em crec el CIS d'avui? Que respongui Susana Díaz per mi, que a mi em fa riure", ha ironitzat, després que en el seu dia Tezanos també pronostiqués majoria per als socialistes davant les eleccions andaluses i no preveiés la caiguda que va patir el PSOE el 2 de desembre.





Per la seva banda, la vicesecretària de Comunicació del PP, Marta González, ha assegurat que si segueixen a aquest ritme "al CIS de Tezanos, el PSOE tindrà al juliol el 240% d'intenció de vot". "No entenc per què Pedro Sánchez no convoca eleccions ja", ha emfatitzat.





La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha afirmat -també en un missatge al seu compte de Twitter- que el CIS és "un acudit". "L'únic percentatge fiable que aporta és que és 100% humor", ha ironitzat.