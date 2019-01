Un CIS molt polèmic

No es creguin vostès totes les enquestes que es publiquen. Per exemple l'última que acaba de publicar el CIS de Tezanos. Els ho escriu un periodista als que els dirigents del PP no consideren de la seva corda ideològica.





Perquè que el PP estigui ara mateix en el quart lloc de les preferències polítiques dels votants espanyols pels seus acostaments i pactes amb VOX pot ser molt bonic per als sociates, sobretot si el PSOE segueix primer i pujant i els de Casado es foten una davallada d'aquesta naturalesa.









Així que calma. Queda molt partit i, per tant, molt vot que guanyar amb decisions lògiques i sentències justes, que no justicieres. Perquè, si tot va bé, les enquestes seran les que el sentit comú ens dicta a tots. Però si Espanya va malament, aquí no hi ha llest que s'atreveixi a pronosticar les conseqüències electorals que les gambades polítiques tindran sobre els partits i els seus candidats.





I respecte al Cap del CIS cal reprovar públicament el seu sectarisme polític i comprovar si les seves dades estadístiques són una esbandida o obeeixen a un treball de camp seriós i comprovable. Una bona comissió tècnica independent ens deixaria a tots més tranquils pensant que aquí ningú és responsable d'un frau.