El maleït CIS

Reconegut ja per tots que, al capdavant del CIS -ara i abans- nostres governs de la nació espanyola posen al capdavant del polèmic Institut a una persona d'absoluta confiança que els regala, a la vista i als ulls, dades prodigiosos que els satisfacin plenament , aquesta vegada -com abans i abans del abans- tampoc ha estat per menys, per a delit de l'oposició i conya del poder establert. Per això mateix, els percentatges, repetim, cal mirar-se'ls amb prudència i no treure conclusions definitives.





La part qualitativa de l'estudi -aquesta que gairebé mai miramos- ens donarà sens dubte intencions de vot més precises que el que ens diuen els titulars del propi CIS: Baixa el PSOE i Podem, i apareix en escena VOX. A bones hores, senyors del CIS! Això ja ho sabien fins als tertulians de Tretze TV o de TV3, grans especialistes en interpretar en contra el que no els sona bé als seus caps polítics.





Aquí, de moment, l'única veritat és que els ciutadans no es comprometen ja amb ningú, i que la majoria absoluta ha passat a millor vida, fins que, Déu no ho vulgui !, una força antidemocràtica barra als seus rivals del mapa i no els permeti participar en unes eleccions lliures i democràtiques.





I com això, de moment, no passa, els partits han de començar a practicar el verb pactar, o si no els agrada, el de consensuar que és més actual. Amb qui? Doncs proposem nosaltres que amb aquells que estiguin disposats a cedir en les seves inamovibles posicions ideològiques, ara trucades interessos tàctics, excloent de la componenda resultant els ultres, als antisistemes i als anticonstitucionalistas, si és que volem, en aquest últim cas, mantenir viu aquest Estat europeu i centenari anomenat Espanya.

Relaxin doncs, i aquest cap de setmana préstenle atenció al futbol de nou, que torna per menjar-nos el coco i fer-nos oblidar inconscientment el mal que estem políticament, una cosa que per cert preocupa molt als ciutadans en aquesta enquesta del CIS i per descomptat, el any electoral que se'ns ve a sobre, que promet deixar-nos sense alè.

Així que divertiu-vos i, sobretot, que els Reis Mags els regalin salut i felicitat a Vostès. Ia les petites i petits de la família.