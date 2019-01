El Suprem estudia ajornar el judici del procés a mitjans de febrer

El Tribunal Suprem no descarta que l'inici del judici contra els polítics catalans encausats pel procés independentista a Catalunya arrencada la setmana del 12 de febrer, el que suposaria un cert retard respecte a la primera data que s'estudiava, que era "al voltant del 5 de febrer "segons l'ofici remès pel president del tribunal, Manuel Marchena, al Ministeri de l'Interior per ordenar el trasllat a Madrid dels nou acusats en presó preventiva.









Així ho han assenyalat fonts jurídiques, que indiquen que en tot cas la data de iniciar no ha estat assenyalada formalment i que el retard d'una setmana és "probable".





Cal tenir en compte que encara està pendent la notificació de la interlocutòria que ha de fixar la prova i establir, entre d'altres extrems, què testimonis són cridats finalment a la vista, a més de determinar si finalment s'accepta l'assistència a la sala dels 'observadors internacionals 'que han sol·licitat les defenses.





Els set magistrats que enjudicien aquest cas estan ultimant l'esmentada interlocutòria, per al qual han hagut de tenir en compte argumentacions expressades per les defenses dels dotze encausats en escrits que s'estenen per més de 1.800 folis i els més de 300 que tenen els de les acusacions exercides per la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox.





A més, les defenses tant de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i del responsable de Òmnium Cultural Jordi Cuixart han demanat recentment al tribunal que respecti un termini entre el dia en què es conegui la data del judici i l'arrencada de la vista, que segons el primer ha de ser d'almenys tres setmanes.





D'altra banda, l'últim que se sap del trasllat dels presos és que Interior havia comunicat al tribunal que aquest es produiria aquest divendres, perquè els encausats a la presó poguessin estar a disposició de la sala i al dissabte 2.