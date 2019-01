'El mal querer', Millor Disc espanyol del 2018 per la premsa musical

'El mal querer' de Rosalía ha estat premiat en la IV Edició del Premi Ruido amb el guardó atorgat per la premsa musical al Millor Disc espanyol del 2018, en una entrega que va acollir el Teatre Barceló de Madrid la nit d'aquest dimecres, i que va ser anunciat entre els xiulets del públic.





Els Periodistes Associats Musicals (PAM), col·lectiu responsable del guardó, va donar a conèixer el passat mes de desembre el nom dels dotze discos finalistes i dels seus autors, fruit dels vots dels seus dos centenars de membres.





Els dotze finalistes d'aquest any eren Belako (per 'Render Me Numb, Trivial Violence'), Christina Rosenvinge (per 'Un Hombre Rubio'), La Habitación Roja (per 'Memoria'), La Plata (per 'Desorden'), Morgan (per 'Air'), Nacho Vegas (per 'Violética'), Niño de Elche (per 'Antología Del Cante Flamenco Heterodoxo'), Putochinomaricón (per 'Corazón de Cerdo Con Ginseng Al Vapor'), Rosalía (per 'El Mal Querer'), Rufus T. Firefly (per 'Loto'), Toundra (per 'Vortex') i Zahara (per 'Astronauta').





"Bàsicament es tracta de celebrar els nostres artistes, que s'esforcen per ajuntar idea, talent i risc en una cosa tan complexa com és un disc", va apuntar la presidenta de la PAM, María Ballesteros, qui va defensar la necessitat d'aquest tipus d'iniciatives per recalcar que "la música és cultura, no oci".





La gala celebrada al Teatre Barceló va comptar amb les actuacions de Morgan, Belako, La Habitación Roja, Rufus T. Firefly, Putochinomaricón i La Plata. Inicialment estava prevista l'actuació de Zahara, que va tenir una baixa a última hora per problemes de salut.





Els guanyadors del Premi Ruido en les tres edicions anteriors van ser Niño de Elche (Millor Disco del 2015 per 'Voces del extremo'), Triángulo de Amor Bizarro (el 2016 per 'Salve discordia') i Rosalía (triomfadora el 2017 per 'Los Angeles').