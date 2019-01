Els metges d'atenció primària llancen un SOS per la precarietat dels ambulatoris

El Fòrum de Metges d'Atenció Primària (AP) ha llançat un missatge de SOS a les administracions públiques, als "17 regnes de taifes", perquè se solucioni la precarietat laboral que viuen aquests professionals i que suposa ja una crisi de salut pública.





En una roda de premsa, els representants de les principals organitzacions metges de família, pediatres d'AP, estudiants, sindicats i la mateixa Organització Mèdica Col·legial (OMC) han denunciat el "maltractament" a què s'està sotmetent a la Medicina de Família en totes les comunitats autònomes i, especialment, en regions com Canàries, la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.





Precisament, aquesta última comunitat ha estat la que ha fet "saltar l'espurna" per als representants dels metges i pediatres d'Atenció Primària, després que es comuniqués la intenció de contractar metges sense MIR per a pal·liar mancances existents en els centres de salut en moments "excepcionals". Una mesura que, finalment, ha estat descartada després del rebuig d'organitzacions i societats mèdiques, entre d'altres sectors.





No obstant això, els representants del Fòrum d'Atenció Primària han avisat que des de fa anys es porten fent contractacions temporals de places de Medicina de Família i Pediatria per metges que no tenen el títol, el que, tal com han advertit, posa en perill la seguretat del pacient.





"És una falta de respecte i ja està bé d'enganyar al pacient i al professional. S'està maltractant l'Atenció Primària, la qual està ja a l'UCI i requereix de solucions ja", ha assenyalat el secretari general de la Societat Espanyola de metges d'Atenció Primària (Semergen), Rafael Micó Pérez.





En aquest sentit, el president de l'OMC, Serafín Romero, ha avisat que s'està davant d'una "crisi de salut pública", lamentant que si fos el cas de l'aparició d'una malaltia infecciosa ja s'hauria dut a terme un pla per solucionar-ho, acompanyat el mateix d'un pressupost. "La situació que té ara mateix l'AP s'ha d'abordar com una crisi de salut pública perquè ens afecta a tots i, el més greu, té unes conseqüències per als ciutadans", ha detallat.





"VAL JA!"





Per això, el Fòrum de Metges d'Atenció Primària ha cridat "¡val ja!" i ha exigit que se'ls respecti com a professionals. "Estem davant 17 regnes de taifes on els diferents consellers estan exercint una competència deslleial per portar-se als professionals d'altres comunitats", ha recalcat el representant de la Confederació Estatal Sindicat Metges (CISM), José María Soto Esteve.





I és que, tal com han alertat, la "fugida de cervells" s'està produint tant a altres països com entre les mateixes comunitats autònomes, on hi ha unes "enormes diferències" tant en el salari com en les condicions laborals.





Un fet que, segons ha argumentat la vicepresidenta de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (Semfyc), María Fernández García, es deu a la falta de planificació de professionals i d'incentivació per part de les autonomies, així com a una inexistent coordinació per part del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.





"Hem de seure a parlar i defensar un sistema que és d'èxit i que entre tots (les administracions per la manca de gestió i els professionals per la deixadesa de funcions) estem trencant. Estem davant d'una urgència. Se'ns estan escapant els professionals buscant escenaris més coherents per a ells i les seves famílies", ha afegit el president de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), Antonio Fernández-Pro Ledesma.





Aquesta situació afecta també els pediatres d'Atenció Primària o, almenys, així ho ha assenyalat la presidenta de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap), Concepción Sánchez Pina. "En algunes zones s'ha atribuït a un metge no especialista una labor pediatre que va en contra de la llei", ha sentenciat.









MILLOR PLANIFICACIÓ, FORMACIÓ I MAJOR REMUNERACIÓ ECONÒMICA





Per tot això, el Fòrum ha sol·licitat a les administracions sanitàries mesures que passin per una major remuneració econòmica, major puntuació per l'estada en aquestes places i una major estabilitat d'ocupació amb contractes de llarga durada com a mesura d'incentivació.





Alhora, han demanat un increment del pressupost d'Atenció Primària, la participació d'aquests professionals en tots els processos que es desenvolupin dins de l'Estratègia Nacional de Malalties Cròniques, i un augment de la disponibilitat de proves diagnòstiques.





A més, han destacat la necessitat que la carrera professional estigui vinculada a un "autèntic" procés de desenvolupament professional i científic avaluable en el temps; es realitzi un disseny personalitzat de l'agenda en base a criteris d'eficiència i qualitat assistencial; es realitzi una millor gestió de la incapacitat temporal; hagi una implantació total de la recepta electrònica en un termini màxim de 4 anys; es garanteixi l'accés a la formació continuada des dels equips assistencials i el desenvolupament de projectes d'investigació.





De la mateixa manera, i entre altres mesures, tant la presidenta del Consell Estatal d'Estudiants de Medicina, Laura Martínez Hernández, com la vocal nacional de Metges Joves i Promoció d'Ocupació de l'OMC, Alicia Còrdova, han subratllat la importància de crear una àrea de coneixement de Medicina de Família i que es defineixin les competències específiques de Pediatria en Atenció Primària a tots els programes de pregrau de Medicina de l'Estat en un termini màxim de quatre anys.





"Com tosa l'Atenció Primària, i ja porta refredada molt de temps, la pneumònia que pot tenir pot generar conseqüències molt importants en el Sistema Nacional de Salut. Necessita un pla urgent de recursos humans i la setmana que ve ja s'haurien d'asseure els consellers i el Ministeri per implantar mesures ja perquè estem davant d'una situació d'urgència", ha tancat el president de l'OMC.