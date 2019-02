El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, ha anunciat que espera enviar la setmana que un escrit al jutge demanant la intervenció parcial de la SGAE després de "incomplir" els requeriments del seu departament.





Guirao ha explicat en roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la sol·licitud d'intervenció girarà entorn dels tres punts que ja s'incloïen en els requeriments: la modificació dels Estatuts, la revisió dels criteris del repartiment de drets i l'habilitació del vot electrònic per a socis en eleccions.





"Cultura no va a demanar la intervenció total, sinó només en aquells punts que no es compleixen, la resta ho seguirà gestionant la SGAE", ha confirmat el ministre, que ha reiterat que la petició s'està "acabant" i espera que s'enviï "al llarg de la propera setmana (és la seva intenció) o de la següent".





D'aquesta manera, l'altra opció que estudiava Cultura, la retirada de llicència, ha quedat descartada. "El més normal seria demanar la intervenció per problemes puntuals al jutge, però es pot allargar l'eficàcia d'aquesta mesura perquè al haver d'anar per via judicial ens podíem anar a un any. Després hi ha una altra que ens agrada menys, que és treure la llicència de manera més immediata, però que és més traumàtica", explicava Guirao la setmana anterior en un acte a l'Institut Cervantes.





Aquesta petició es produirà després de conèixer-se a principis de setmana que l'Audiència Nacional rebutjava suspendre el requeriment de Cultura entorn dels tres punts esmentats, el termini concloïa el passat 27 de desembre i que havia estat recorregut per la SGAE.