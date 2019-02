La comèdia 'Campeones' aspira a 11 guardons en els Premis Goya que es lliuren aquest dissabte --només superada per 'El reino', amb 13 nominaciones-- i es converteix així en la pel·lícula que ha reconciliat enguany a la taquilla ia aquests guardons, després de convertir-se en la cinta espanyola més vista als cinemes el 2018 amb 3,2 milions d'espectadors, segons les dades que publica comScore i recull el Ministeri de Cultura i Esport.

La pel·lícula dirigida per Javier Fesser, que es va estrenar el 6 d'abril, va liderar la taquilla del passat any amb més de 19 milions d'euros de recaptació, només superada per 'Jurassic world: el reino caído', 'Bohemian Rhapsody', 'Los increíbles 2 'i' Vengadores: Infinity war'.





D'altra banda, la segona cinta espanyola que més es va veure als cinemes el 2018 i la millor estrena de l'any, 'Superlopez' (10,6 milions i 1,8 milions d'espectadors), de Javier Ruiz Caldera, també compta amb representació en els premis més importants del cinema espanyol i podria fer-se amb tres guardons: Millors efectes especials, Millor direcció artística i Millor guió adaptat.





No obstant això 'El reino', dirigida per Rodrigo Sorogoyen i protagonitzada per Antonio de la Torre, la pel·lícula favorita de la propera gala dels Goya, que va ser estrenada el 28 de setembre, es col·loca en el lloc 18 de les pel·lícules espanyoles més vistes de 2018 (1,4 milions d'euros i més de 270.000 espectadors), encara que en les primeres setmanes d'aquest 2019 ha escalat vuit llocs en el rànquing.





Si és el cas, la producció espanyola 'Todos lo saben', dirigida per l'iranià Asghar Farhadi i protagonitzada per Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darín i Eduard Fernández, entre altres, que aspira a vuit premis, va ser la desena pel·lícula nacional més vista el 2018 (3,1 milions d'euros i més de 570.000 espectadors).





També amb vuit nominacions arriba als Goya 'Carmen y Lola', la història d'amor de dos gitanes dirigida per Arantxa Echevarría, encara que amb menys sort a taquilla: es va situar en el lloc 33 (326.208 euros i més de 58.000 espectadors).





Per la seva banda, 'La sombra de la ley', de Dani de la Torre, amb sis nominacions, va aconseguir el lloc 17 (1,4 milions i 242.700 espectadors); i 'Yuli', d'Icíar Bollaín, que aspira a sis premis, es va situar al 26 (560.000 euros i 90.900 espectadors).