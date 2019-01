L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), la Confederació d'Artistes-Treballadors de l'Espectacle i l'Associació de Professionals de la Dansa a la Comunitat de Madrid han criticat en un comunicat les ofertes de treball no remunerades de la 33 edició dels Premis Goya. La cerimònia dels Goya està produïda per El Terrat, de la qual és fundador Andreu Buenafuente, que enguany conduirà la gala juntament amb Silvia Abril.





Segons assenyalen en un comunicat les organitzacions, arran del moviment a les xarxes per la denúncia apareguda d'ofertes de treball no remunerat "a canvi d'esment en crèdits" per participar a la gala dels premis Goya produïda pel Terrat, donen suport a la " reclamació justa dels drets de les i els artistes escènics".





"Volem que la Gala dels Goya sigui un exemple de bones pràctiques per al sector artístic, per a les condicions laborals i per les condicions salarials d'un sector ja prou depauperat i fràgil", manifesten.





Segons la seva opinió, és "un insult i un detriment de la capacitat professional a tots els treballadors i al col·lectiu d'artistes quan no se'ls vol pagar pel seu treball".





Per això, reclamen que una entitat com l'Acadèmia del Cinema sigui "un exemple de bones pràctiques, en defensa dels artistes de la dansa i als de totes les arts escèniques i audiovisuals, rebutjant enèrgicament aquest tipus de conductes, que atempten contra la dignitat dels treballadors, vulneren la normativa laboral vigent i suposen un frau a la Seguretat Social".





Així, reclamen que les entitats patrocinadores, tant públiques (RTVE, NODO Sevilla, ICAA, AECID, Comunitat de Madrid) com a entitats de gestió de dret (Fundació AISGE, Fundació SGAE, EGEDA) i també de les entitats privades, que exigeixin tant de l'Acadèmia del Cinema com de qualsevol empresa subcontractada, "el compliment de la legalitat laboral vigent i una inversió ètica de les seves ajudes econòmiques".





Per la seva banda, fonts del El Terrat, responsables de la producció d'aquesta edició, han defensat la seva "màxima professionalitat i compromís".





Segons han assenyalat, es tracta d'una gala d'"enorme complexitat" en què els professionals estan "contractats i remunerats adequadament", però que per la "naturalesa de l'esdeveniment" també compta amb una sèrie de persones que col·laboren "de manera puntual" i la participació s'emmarca en "participacions desinteressades".