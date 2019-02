L'ONG Proactiva Open Arms ha acusat aquest divendres 1 de febrer el Govern de "imposar l'apagada informativa i humanitari" a la Mediterrània amb el bloqueig de la seva embarcació de rescat al Port de Barcelona des de fa 25 dies i li recorda que només en el mes de gener hi ha 208 persones més ofegades que s'hagin pogut documentar. "El nostre vaixell ha de ser desbloquejat immediatament", exigeix.





Segons indica aquesta organització en un comunicat, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, en la compareixença al Congrés dels Diputats aquest dijous va reconèixer que el despatx del vaixell és un "acte administratiu reglat i tutelat pels jutges", aspecte amb el qual l'ONG es mostra "totalment d'acord".





Recorda que l'activitat per a la qual es va sol·licitar el despatx és l'observació i vigilància a la zona i sosté que el rescat "no és un fi en si mateix, sinó una obligació arribat el cas com qualsevol vaixell que navegui en aigües internacionals".





Així, apunta que "l'activitat dels observadors és la de protecció amb la seva presència, per identificar i denunciar a qualsevol vaixell que no compleixi amb la normativa internacional de rescatar nàufrags".





També apunta que a alta mar "no es pot parlar d'immigració il·legal", sinó només del "compliment del deure d'assistència a persones en perill", com exigeix l'article 98 de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar (CONVEMAR).





"El ministre es va limitar a mantenir la postura del Capità Marítim, que es basa en un mer judici d'intencions i no en fets provats: manté l'exigència com a requisit previ d'un acord per a l'immediat desembarcament dels nàufrags rescatats a 'port segur' (entre estats) i dóna per fet que el rescat d'un nombre elevat de persones fa perdre al vaixell seves condicions de seguretat".





Open Arms assenyala que el seu buc navega amb personal especialitzat; té tots els seus certificats "en regla"; ha navegat amb més de 300 persones a bord fins a sis dies, i ha mantingut "íntegres" les condicions de seguretat en la navegació en diferents missions durant més de dos anys.





A més, critica que Ábalos eviti comentar els comunicats de diverses institucions i associacions de juristes o sobre l'"incompliment" i "vulneració permanent" de "tota" la normativa internacional per part d'Itàlia o Malta, en negar l'entrada als seus ports, i de Líbia per "no oferir un port segur" a les persones rescatades.