El tribunal que jutjarà el procés independentista al Tribunal Suprem ha acceptat la declaració en el judici de més de 500 testimonis --inclosa la llista íntegra dels 256 sol·licitats per la Fiscalia-- entre d'altres a l'expresident del Govern Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, l'exministre Cristóbal Montoro, l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'actual lehendakari Iñigo Urkullu.





Així s'assenyala en l'acte d'admissió de prova, de 145 pàgines, que va ser notificat aquest divendres a la sala de set magistrats que jutjaran aquest assumpte a partir del proper 12 de febrer.





TRAPERO, ARAGONÈS, RUFIÁN, TRÍAS





També es interrogarà a l'actual vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, --que era secretari d'Economia en el moment dels fets-- l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, i al que va ser Major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ja la intendent Teresa Laplana, tots dos malgrat la seva condició de processats per rebel·lió i sedició, respectivament, en una causa diferent que s'ha instruït a l'Audiència Nacional per fets relatius al referèndum de l'1 d'octubre.





Es citarà igualment a l'actual president del Parlament, Roger Torrent, diputats com Gabriel Rufián i Joan Tardà, l'ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'ex delegat de Govern a Catalunya, Enric Millo.





A més, han estat cridats com a testimonis nombrosos diputats del Parlament en el moment de la Declaració d'Independència de Catalunya (DUI), entre ells el cantautor Lluís Llach, l'exportaveu d'En Comú Podem Xavier Domènech, el magistrat suspès per elaborar una Constitució per a Catalunya Santiago Vidal, els quatre exconsellers de Puigdemont que van dimitir el passat mes de juliol i els exmembres de la Taula de Parlament processats pel jutge Pablo Llarena i que finalment seran jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), amb excepció de Ramona Barrufet.





Se sumen a la llista la lletrada judicial del jutjat número 13 de Barcelona, Montserrat Toro --que va haver d'abandonar per les teulades la Conselleria d'Economia causa de la concentració del 20 de setembre de 2017--, els observadors internacionals per al 1- 0 contractats pel Diplocat i l'excap dels Mossos que va substituir a Trapero, Ferran López.





De la mateixa manera es dirà al secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, a qui va ser número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó i ciutadans que van resultar lesionats en els fets enjudiciats, agents de policia i guàrdies civils que també van patir ferides.





QUEDEN FORA EL REI I COSIDÓ





Es queden fora altres testimonis com el rei Felip VI, que havia estat sol·licitat per diverses de les defenses, perquè ho prohibeix expressament l'article 411 de la Llei d'enjudiciament criminal. Tampoc ha admès el testimoni del cap de la Casa Reial, Jaume Alfonsín, en no admetre el nostre sistema el "testimoni per substitució".





Tampoc es dirà a l'expresident Carles Puigdemont i alguns dels processats que estan declarats en rebel·lia en el mateix procés, com és la secretària general d'ERC, Marta Rovira, les declaracions per videoconferència havien estat sol·licitades també per diverses de les defenses.





En el seu acte, la Sala raona que la condició de part passiva del procés, declarada en rebel·lia i encara no jutjada, és manifestament incompatible amb el deure de declarar i l'obligació de dir veritat que assumeix tot testimoni.





Tampoc ha estat declarada pertinent la declaració proposada per l'acusació popular de l'exministre socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, en venir referit el seu testimoni a fets anteriors a la consulta de 2014 ni la de Pilar Rahola, en estimar els magistrats que "són prescindibles les valoracions de la testimoni proposta".





Es rebutja també la prova proposada com a testimoni d'Ignacio Cosidó, actual portaveu del Senat pel PP. En la resolució s'indica que els dubtes abocades sobre la imparcialitat del president del tribunal d'enjudiciament ja van ser fetes valer per les defenses en l'incident de recusació tramitat davant la Sala del 61 del Tribunal Suprem, incident rebutjat per unanimitat dels magistrats que integren aquesta sala especial.