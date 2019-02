El Papa viatjarà diumenge que ve a Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units, en un viatge llampec de tot just 48 hores en què es convertirà en el primer pontífex a visitar la península aràbiga i on rellançarà les relacions amb els musulmans durant la seva participació en la Trobada interreligiós internacional dedicat a la Fraternitat humana.





Francesc ha manifestat en un videomissatge la seva alegria per aquest viatge i ha declarat la seva intenció de "escriure una nova pàgina en la història de les relacions entre les religions". "Som germans, encara que siguem diferents", ha assegurat.





El Papa, que comença el vídeo en àrab amb les paraules Al Salamu alaikum (Pau a vostè), ha dit que Unió dels Emirats Àrabs Units és un "model de convivència" alhora que ha defensat que la fe en Déu "uneix i no divideix" i "allunya de l'hostilitat i l'aversió". A més, ha destacat que és "una terra que busca ser un model de convivència, fraternitat humana i trobada entre diferents civilitzacions i cultures, on molts troben un lloc segur per treballar i viure lliurement, respectant la diversitat".





El viatge començarà el diumenge 3 de febrer, quan el Papa partirà de l'aeroport romà de Fiumicino cap a Abu Dhabi després de resar l'àngelus des del balcó del seu estudi privat en el Palau Apostòlic. L'avió aterrarà a territori àrab a les 22.00 hores (01.00 hores a Espanya), a l'aeroport presidencial.





La cerimònia de benvinguda es durà a terme el dilluns 4 de febrer a les 12.00 hores (15.00 hores a Espanya) a l'entrada del Palau presidencial. Allà es reunirà amb el príncep hereu, el xeic Mohammad bin Zayed Al Nahyan.





TROBADA INTERRELIGIOSA





A la tarda, es durà a terme la trobada privat entre el Papa i els membres del Consell Musulmà dels Ancians a la Gran Mesquita del xeic Zayed amb capacitat per a 40.000 persones, una de les més grans del món. A continuació, Francesc participarà en la Trobada Interreligiosa, on pronunciarà el primer dels seus discursos. Francesc parlarà en italià i es transmetran els seus discursos en àrab i anglès per les màxima pantalles que s'han distribuït per tota la ciutat.





El dimarts 5 de febrer les trobades seran amb la comunitat catòlica local. Al matí, el Papa visitarà privadament la catedral i després celebrarà una missa a l'Estadi Zayed Sport City a la qual es preveu que vagin 135.000 persones. L'homilia serà el segon discurs del viatge.





Després de l'Eucaristia, es durà a terme la cerimònia de comiat a l'Aeroport presidencial d'Abu Dhabi, des d'on s'enlairarà l'avió papal a les 13.00 hores (16.00 hores a Espanya). Es preveu que el Pontífex arribi a l'aeroport Roma-Ciampino a les 17 hores.