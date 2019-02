La portaveu del Govern i ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha assegurat avui que les converses entre la vicepresidenta, Carmen Calvo, i el vicepresident del govern català, Pere Aragonès, han arribat a un "punt cec" i s'han donat uns dies per repensar.





Així ho ha afirmat Celaá durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en respondre a una pregunta sobre la proposta d'una taula de partits, que l'Executiu de Torra vol que sigui a nivell nacional i no autonòmica.





En aquest sentit, ha afirmat, en relació a aquestes converses, que "quan s'arriba a un punt cec, el millor és deixar-les per uns dies per repensar millor" i "aquí està".





AMB TOTES LES GARANTIES







Celaá ha incidit que el judici al 'Procés' tindrà "totes les garanties" com correspon a un país "social i democràtic de dret" com és Espanya. A més, ha recordat que el judici serà "televisat, tindrà tota la visibilitat i garanties absolutes pròpies d'un Estat de Dret en què hi ha divisió de poders".





Dit això, ha demanat desvincular el judici de la tramitació dels Pressupostos, dirigits a millorar la vida dels espanyols i també dels catalans, que es veurien beneficiats d'un augment de la inversió de l'Estat a Catalunya, equivalent al pes de Catalunya en el PIB espanyol, complint així per primera vegada el que disposa l'Estatut.





Per això ha subratllat la importància que totes les forces polítiques assumeixin que "propiciar la tramitació dels Pressupostos va en benefici de l'interès general".