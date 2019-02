El Consorci convoca a les empreses de la Zona Franca per a afrontar els reptes del desenvolupament sostenible

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha convocat a les empreses del polígon industrial a participar el proper dia 12 de febrer en un acte per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en els seus àmbits, una comesa que s'iniciarà amb una conferència de l'Alta Comissionada de l'Agenda 2030, Cristina Gallach i una enquesta empresarial sobre aquest repte comú.





Cristina Gallach oferirà una conferència a les 16 hores del dia 12 a la sala d'actes del CZFB sobre els objectius que s’han marcat les Nacions Unides per avançar cap a una societat més equitativa, justa i sostenible sobre l'horitzó temporal de l'any 2030 en un acte en el qual dialogarà amb el delegat especial de l'Estat al Consorci, Pere Navarro i on els empresaris del polígon tindran l'oportunitat de plantejar les seves inquietuds.





Amb la invitació a l'acte, el CZFB ha difós una enquesta entre les empreses del polígon industrial que contribuirà a conèixer el grau de compliment i implementació a les seves empreses dels objectius de desenvolupament sostenible.





L'entorn industrial és, en aquest sentit, un ecosistema especialment sensible a objectius vinculats al consum energètic, d'aigua i recursos, al transport sostenible, a la tendència productiva cap al residu zero i al respecte mediambiental.





D'altra banda, la convocatòria brindarà la possibilitat a les empreses del polígon de visitar les noves installacions de la incubadora d'impressió additiva 3DFactory Incubator, un cop finalitzat l’acte sobre l’ODS. Es dóna la circumstància que aquest centre d'altes tecnologies haurà estat inaugurat el dia anterior pel ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque.





L’AGENDA 2030 I ELS ODS





El 25 de setembre de 2015, 193 països, entre ells Espanya, es van comprometre amb el compliment per a l'any 2030 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides (NNUU)





Els 17 Objectius són un full de ruta, que persegueix a través de les seves fites, la cura del planeta i el desenvolupament sostenible, al mateix temps que construeix una societat igualitària, cada dia més inclusiva i justa, posant a les persones al centre i sense deixar ningú enrere.





La transformació cap a una societat més igualitària, per tant, té com a protagonistes a tots els ciutadans, les empreses, les associacions, governs a través de petits gestos i una actitud receptiva respecte a la transformació per assolir els 17 objectius de desenvolupament sostenible com a llegat per a les noves generacions.





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona a través de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa, està adherida a la declaració de principis del Pacte Mundial (veure enllaç) que persegueix el compliment d’ODS en el marc de les institucions i les empreses. D'altra banda, aposta per una nova cultura industrial sostenible tendent al residu zero i ha aconseguit certificacions EMAS 2009 i ISO 14001 per les seves polítiques d'estalvi energètic, bones pràctiques i conscienciació ambiental.