Els fiscals superiors d'Espanya condemnen l'atac a la Fiscalia Superior de Catalunya

Els disset fiscals superiors de les comunitats autònomes han expressat la seva "ferma i enèrgica condemna" contra l'atac amb pintura a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya que va tenir lloc a la nit de divendres.









En un comunicat, els fiscals superiors, que ja van mostrar ahir a les xarxes socials la seva "repulsa a aquest acte de violència", rebutgen així qualsevol atac o forma de pressió a una institució que "en tot cas no va a trencar la decidida voluntat de els fiscals per seguir defensant a Catalunya el respecte per la llei, els valors constitucionals i els drets fonamentals de tots els ciutadans ".





"Seguirem mostrant el nostre suport i solidaritat a la tasca dels companys fiscals de Catalunya tal com hem posat de manifest en diferents fòrums i actes públics des que es va iniciar la investigació judicial pel procés sobiranista", apunta el comunicat.





L'atac es va produir als voltants d'una manifestació que havien convocat els CDR des de la cruïlla entre Rambla Catalunya i l'avinguda Diagonal per protestar contra el judici del procés sobiranista i el trasllat dels presos a Madrid.





Alhora, a les 20.30 hores s'estava celebrant una concentració de l'ANC davant de la seu del Parlament i la Comissió Europea (CE) a Barcelona (a escassos 200 metres de la Fiscalia) i diversos manifestants de l'entitat van ocupar la seu europea per lliurar una carta adreçada al president de la CE, Jean-Claude Juncker, en què demanen que actuï per la "vulneració de drets" de l'Estat.