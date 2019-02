Rivera a Sánchez: que no "canviï indults a canvi d'escons" en el judici 1-O

El president de Cs, Albert Rivera, ha reclamat al president del Govern, Pedro Sánchez, que "respecti" la sentència del judici pel procés sobiranista català "sigui la que sigui" i que es comprometi a no canviar "indults a canvi d'escons ".





En la seva intervenció al Campus Jove del partit taronja, que se celebra aquest dissabte a Pamplona, Rivera ha reclamat "justícia, no venjança ni privilegis" i ha demanat a Sánchez que no indulti als ara processats, en el cas que siguin condemnats , "per seguir a la Moncloa".





En la seva opinió, el que ha de fer el Govern d'Espanya un cop finalitzat el judici és "dir, surti el que surti, que respecta la sentència i es compliran les penes". Així, ha advertit que els espanyols "no van a tolerar" que "un senyor a la Moncloa, per seguir, intercanviï indults a canvi d'escons".





Per la seva banda, Rivera ha assegurat que respectarà "el que digui un jutge". "Si el jutge absol el senyor Junqueras oa qualsevol dels seus consellers, tindré la meva opinió però respectaré la sentència", ha incidit.





El president de Cs ha destacat que "en un país democràtic les lleis es respecten" i "si n'hi ha un senyors que han pogut prevaricar, malversar fons amb diners públics, organitzar un cop d'Estat, el problema el tenen ells".





Ha criticat, a més, "el victimisme d'aquells que ens han trencat el cor, famílies i amistats" perquè "fugin per la porta l'esperança, el respecte i la convivència", i els ha demanat que "tinguin la valentia d'afrontar la justícia ".





Rivera ha manifestat que "ens encantaria governar a Catalunya perquè vam guanyar les eleccions però tenim un sistema electoral que, tot i la victòria de Cs i d'una majoria no separatista, va atorgar la majoria als nacionalistes".









Per aquest motiu, ha demanat al PP i al PSOE "a veure si algun dia canviem la llei electoral d'una vegada perquè, per exemple a Catalunya hagués estat presidenta Inés Acostades i no el senyor Torra".





Rivera ha assegurat que li "dóna tristesa veure el que està succeint" a Catalunya perquè "s'ha enverinat a la societat, s'ha trencat la convivència" i "han convertit Catalunya en un lloc de fugida d'empreses, de trencament de la convivència, d'agressions ".





"Aquesta no és la Catalunya en què jo crec", ha continuat Rivera que ha recalcat que "caldrà tornar a guanyar a les urnes però caldrà canviar el sistema electora per poder governar".