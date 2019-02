Marta Pascal, deixebla de Mas i dissident de Puigdemont

La senadora de l'PDeCAT, hereva de la Convergència d'Artur Mas, ha passat de ser una de les dirigents al capdavant de política catalana a passar al Senat. Després de l'1-O, Carles Puigdemont la va relegar del seu càrrec a la directiva del PDeCAT per haver pres la iniciativa en la moció de censura a Mariano Rajoy, ja que l'expresident preferia un altre escenari que justifiqués la unilateralitat.





El 'Procés' s'ha 'carregat' les actituds moderades que van tenir al seu dia amb la independència catalana els partits catalanistes tradicionals. Pascal, però, segueix creient en els matisos i rebutja una via unilateral, apostant per un referèndum pactat amb l'Estat, ja que confia en Pedro Sánchez.





I aquesta confiança en algú de l'Estat, l'ha deixat sola. Abans de la proclamació de la República Catalana per part de Puigdemont, Pascal es va donar suport a Mas i va demanar a l'expresident que convoqués eleccions anticipades. Però el gironí, al final, va declarar la DUI i se'n va anar de Catalunya, provocant el seu primer desacord amb Pascal.





I ja, quan Pascal va donar suport a Pedro Sánchez al maig de 2018 per la moció contra Rajoy, Puigdemont ja signatura la seva sentència, atacant directament des Waterloo (Bèlgica) als diputats del seu partit que s'han acostat al PSOE. Després d'aquesta ferotge crítica, Pascal es veu obligada a renunciar al lideratge del partit i se'n va al Senat.









Per això, no és d'estranyar que actualment Marta Pascal hagi rebutjat la Crida Nacional, el nou partit de Puigdemont, per sumar amb aquells sectors de l'independentisme tant d'ERC com del PDeCAT que no renuncien a la via unilateral ni al 'mandat del 1- O '. A més, la senadora titlla de "desastre" a l'estratègia anticapitalista de la CUP.





Utilitzar la via legal

Pascal mai ha volgut trencar la llei ni optar per la radicalitat per aconseguir la independència de Catalunya. Puigdemont posa com a condició l'aprovació d'un referèndum per a la independència per aprovar els pressupostos de Sánchez. No obstant això, Pascal creu que l'independentisme també ha de mirar per les necessitats bàsiques de la societat i creu que Sánchez té un projecte per a això, tot i que creu que cal defensar als presos polítics d'un judici "injust".





El meu objectiu no és estar tota la meva vida política al Senat ", adverteix Pascal, qui treballa entre Madrid i Barcelona al marge d'altres dirigents del PDeCAT, que segueixen les directrius de Puigdemont.