Oriol Junqueras trenca el seu silenci. A les portes del judici del 1-O, el líder d'ERC ha convocat un espectacular acte del partit al Sant Jordi Club de Barcelona, en què s'ha llegit una conferència escrita des de la presó pel també exvicepresident del Govern, que ha exposat el seu pla perquè Catalunya sigui independent.





L'acte ha començat amb un holograma de Junqueras a l'escenari, que als pocs segons s'ha difuminat perquè el germà del líder d'ERC, Roger Junqueras, comencés a llegir el contingut de la proposta política del republicà.





La posada en escena ha estat acompanyada de diferents parlaments de polítics republicans o bé de familiars dels polítics presos. L'objectiu de l'acte era reivindicar el lideratge de Junqueras apel·lant al seu independentisme històric i al fet que el republicà no va marxar a l'estranger abans del seu empresonament.





"Per construir la república catalana que volem i consolidar-la, necessitem a molta gent que ara mateix encara no comparteix la proposta electoral de la qual formem part", ha manifestat Junqueras, defensant una estratègia a llarg termini que se separa de la tàctica de "quant pitjor, millor" que defensa Puigdemont.





Junqueras ha precisat que aquest referèndum hauria de ser reconegut per la pròpia ciutadania i verificable a nivell internacional, però ha advertit que, davant un nou previsible rebuig de l'Estat, no es pot descartar "cap via democràtica" com per exemple la mobilització massiva i la desobediència civil.





El president del Parlament i el vicepresident del Govern, els republicans Roger Torrent i Pere Aragonès, han reivindicat aquest dimarts el líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a símbol de la lluita per la república, i han avisat que l'Estat no podrà "silenciar-lo" malgrat la presó preventiva.





Imatge de l'acte al Sant Jordi Club de Barcelona.





UN DARD CONTRA PUIGDEMONT





Junqueras ha fet coincidir el seu "retorn" públic amb una entrevista concedida al diari francès 'Le Figaro' on el líder d'ERC llença un dard enverinat contra Puigdemont: "Em vaig quedar a Catalunya per sentit de responsabilitat".





El líder d'ERC explica que "Sòcrates, Sèneca o Ciceró van tenir la possibilitat de fugir i no la van aprofitar", una decisió que sempre l'ha "imprssionat" per la seva "responsabilitat cívica i ètica". A més, encara que assenyala que els líders independentistes que es troben empresonats no han comès "cap delicte", Junqueras remarca que el fet que estiguin a la presó té "un valor ètic".





Malgrat aquest retret, el punt de trobada entre ambdós líders de l'independentisme sembla trobar-se en la decisió de donar suport o no al pressupost del Govern central. "Per a què discutir d'una o l'altra partida pressupostària si en aquest país es condemna als cantants, als humoristes, als activistes", s'ha preguntat Junqueras durant l'entrevista, tancant la porta a votar "sí" als comptes públics de Sánchez.





PUIGDEMONT NO TRIGA A RESPONDRE





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmat aquest dimarts que serà pacient fins que se sàpiga la sentència del judici dels encausats pel 1-O, i "després cadascun explicarà el que hagi d'explicar", en referència a les declaracions de l'exvicepresident Oriol Junqueras, que ha assegurat a 'Le Figaro' que es va quedar per ètica.





"Tots sabem on estàvem, la qual cosa vam fer. Jo sempre he dit que tindré paciència fins a la sentència. Després cadascun explicarà el que hagi d'explicar", ha afirmat en declaracions als mitjans a Dublín (Irlanda).





"Però per a mi l'adversari és clar, l'adversari es diu: l'autoritarisme de l'Estat espanyol", ha assegurat Puigdemont, que també ha lamentat que el líder d'ERC no hagi pogut fer en persona la conferència que ha llegit aquest dimarts el seu germà, Roger Junqueras, entre altres, a Barcelona.





Ha criticat que Junqueras --a la presó preventiva-- no ha pogut fer la conferència en persona "per culpa de la repressió de l'Estat espanyol, que ha violat tots els principis polítics, democràtic i ètics".