L'Audiència Nacional decideix si té competències per juzar a Trapero per rebel·lió

La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional celebrarà dimarts que ve, 5 de febrer, la vista sobre l'article de previ pronunciament per rebel·lió contra l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, en la qual haurà de dirimir si aquest tribunal és competent per jutjar el cas.





Va ser l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat de Catalunya César Puig, també acusat en la causa, que va demanar a la Sala la celebració d'aquesta vista. Un altre dels investigats, l'exdirector dels Mossos Pere Soler, es va adherir a l'escrit, mentre que Trapero i la intendent de la policia autonòmica Teresa Laplana van presentar al·legacions.





Trapero, Puig i Soler estan acusats de rebel·lió i s'enfronta cada un a 11 anys de presó, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Per Laplana, però, el Ministeri Públic sol·licita quatre anys de presó per un delicte de sedició.





La vista de l'article de previ pronunciament és un dels passos previs a la celebració d'un judici en les causes amb petició fiscal de més de 9 anys de presó. Sol dirimir qüestions com la competència d'un tribunal per jutjar una causa, com ja va passar al Tribunal Suprem amb el procediment que se segueix allà contra el 'Procés'.









En el cas de l'Audiència Nacional, que també jutjarà fets relatius al 'Procés' (concretament l'actuació dels Mossos d'Esquadra els dies 20 i 21 de setembre i en el referèndum de l'1-O), la defensa de César Puig també ha sol·licitat la convocatòria de la vista de l'article de pronunciament previ.





La Secció Primera de la sala penal, que presideix la magistrada Concepció Espejel, ha fixat aquesta vista per al dimarts a les 10.30 hores. Després, el tribunal ha de deliberar i prendre una decisió, que quedarà plasmada en un futur acte.

MOLTA CÀRREGA DE TREBALL A L'AUDIÈNCIA NACIONAL

En cas que la Sala decideixi seguir endavant i es consideri competent per jutjar aquesta causa per rebel·lió, la vista oral no començarà previsiblement fins d'aquí a uns mesos, no abans de l'estiu, a causa de la gran càrrega de treball de l'Audiència Nacional i el nombre limitat de sales a les seus del carrer Gènova i el municipi de San Fernando d'Henares.





Per tant, podria donar-se la circumstància que el judici contra del major dels Mossos, la intendent i els excaps polítics de la policia autonòmica no comenci fins després de la finalització del judici al Suprem i fins i tot després que s'emeti la sentència.





A més, la situació personal de Trapero, Soler, Puig i Laplana és diferent de la de nou dels 12 acusats en la causa de l'alt tribunal, ja que, a diferència d'aquests, els quatre acusats de l'Audiència Nacional no estan en situació de presó provisional, de manera que la vista oral no requereix la mateixa celeritat.